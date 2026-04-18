花蓮爆臭臭豆腐「進軍碧潭」！在地人一看招牌嚇壞：不可能吧？

▲大直這間臭豆腐因為味道太臭，導致鄰居崩潰拔髮。（資料照／記者黃士原攝）



記者柯振中／綜合報導

花蓮知名臭豆腐進軍台北，怎料卻因為氣味過於濃烈，導致周遭居民反彈，還被環保局開罰58.5萬元，消息發酵以後，不少老饕也特地前往光顧、品嘗獨特的氣味。根據最新消息，該間臭豆腐疑似有分店進軍新店碧潭，目前招牌已經掛上，照片曝光後旋即引發當地人討論。

震撼碧潭！臭豆腐招牌掛上網嚇壞

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一名網友在社群軟體上發文，直呼「不可能吧，你要來這裡嗎」，語氣中滿是不可思議。同時她也附上了從遠處拍攝的照片，畫面當中可看見「XXXX臭豆腐」的招牌已經掛上，似乎是已經選好最新的店址。

消息曝光後受到熱烈討論，不少人對此回應，「碧潭的福音耶」、「祝福，你們那邊的空氣品質一定會變得很精彩」、「上次特別去大直聞，真的跟屎一樣臭」、「完蛋了，這家可能被罵到死」、「不知道這裡有耶，來去吃一下。」

▲該間臭豆腐味道飄散相當遠，就連捷運劍南路站都聞得到。（圖／翻攝GoogleMaps）



鄰居聞到「拔髮變禿頭」 求助身心科

事實上，這間店家日前進軍台北，怎料在中山區開店以後，引發周遭居民強烈反彈，有人控訴加裝氣密窗、全天候開啟空氣清淨機，仍舊被臭味熏得焦慮、失控，導致出現拔髮行為，頭上也禿了一大塊，身心俱疲之下只能求助身心科。

事實上，台北市環保局稽查大隊2024年開始就不斷接到陳情，也曾派員到場稽查，經過採樣以後，依照《空氣汙染防制法》第20條規定，開罰58.5萬元。後續經過複查，則沒有超過管制標準。

環保局盯上！開罰58.5萬仍有異味

由於2025年下半年、2026年初也曾接獲陳情，環保局因此再度派員到場，發現周圍仍有些許異味，當時便要求業者應視來客數量、作業量，來調整空氣汙染防制設備的保養頻率。