　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮爆臭臭豆腐「進軍碧潭」！在地人一看招牌嚇壞：不可能吧？

▲玉里橋頭臭豆腐台北店。（圖／記者黃士原攝）

▲大直這間臭豆腐因為味道太臭，導致鄰居崩潰拔髮。（資料照／記者黃士原攝）

記者柯振中／綜合報導

花蓮知名臭豆腐進軍台北，怎料卻因為氣味過於濃烈，導致周遭居民反彈，還被環保局開罰58.5萬元，消息發酵以後，不少老饕也特地前往光顧、品嘗獨特的氣味。根據最新消息，該間臭豆腐疑似有分店進軍新店碧潭，目前招牌已經掛上，照片曝光後旋即引發當地人討論。

震撼碧潭！臭豆腐招牌掛上網嚇壞

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在社群軟體上發文，直呼「不可能吧，你要來這裡嗎」，語氣中滿是不可思議。同時她也附上了從遠處拍攝的照片，畫面當中可看見「XXXX臭豆腐」的招牌已經掛上，似乎是已經選好最新的店址。

消息曝光後受到熱烈討論，不少人對此回應，「碧潭的福音耶」、「祝福，你們那邊的空氣品質一定會變得很精彩」、「上次特別去大直聞，真的跟屎一樣臭」、「完蛋了，這家可能被罵到死」、「不知道這裡有耶，來去吃一下。」

▲▼捷運劍南路站都聞得到！臭豆腐名店惹怒大直居民。（圖／翻攝自Google Maps）

▲該間臭豆腐味道飄散相當遠，就連捷運劍南路站都聞得到。（圖／翻攝GoogleMaps）

鄰居聞到「拔髮變禿頭」　求助身心科

事實上，這間店家日前進軍台北，怎料在中山區開店以後，引發周遭居民強烈反彈，有人控訴加裝氣密窗、全天候開啟空氣清淨機，仍舊被臭味熏得焦慮、失控，導致出現拔髮行為，頭上也禿了一大塊，身心俱疲之下只能求助身心科。

事實上，台北市環保局稽查大隊2024年開始就不斷接到陳情，也曾派員到場稽查，經過採樣以後，依照《空氣汙染防制法》第20條規定，開罰58.5萬元。後續經過複查，則沒有超過管制標準。

環保局盯上！開罰58.5萬仍有異味

由於2025年下半年、2026年初也曾接獲陳情，環保局因此再度派員到場，發現周圍仍有些許異味，當時便要求業者應視來客數量、作業量，來調整空氣汙染防制設備的保養頻率。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮爆臭臭豆腐「進軍碧潭」！　在地人一看招牌嚇壞
王齊麟慶兒滿月曬全家福！　親吐當爸心聲
下面狂感染「70%愛愛中鏢」！　醫曝男伴6大惡習：根本謀殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮爆臭臭豆腐「進軍碧潭」！在地人一看招牌嚇壞：不可能吧？

做愛「射進去」能幫產婦催生？婦產科名醫：生理機轉上有道理

台灣人才懂！外國人「聽1旋律」往外衝卻傻了：以為是冰淇淋車

明晨最涼18度「周一回暖」　周四鋒面掃台

白沙屯媽祖進香「為何沒傳出鬧事？」　信徒揭3原因：摩擦較少

晚了4.5hrs大甲媽進彰化　過民生地下道時間曝...警方戒備中

季節交替過敏升溫！別把過敏當感冒　醫曝判斷關鍵對症治療

正妹美甲師看直播發願衝了！陪粉紅超跑進香　「願越大力量越狂」

安卓用戶快更新！LINE爆「無法傳送照片」災情　官方說明了

新竹物流遭駭「官網癱瘓2天」　業者拚下午4點全面恢復

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲地瓜球闆娘封奶了！嬌喊：不想再穿那麼少　粉絲大呼可惜

白沙屯媽祖太神　鑾轎轉向孝媳！2天找到失蹤婆婆　夢中送男嬰！結紮男竟再得子

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

求白沙屯媽尋獲婆婆遺體！孝媳淚曝兩難心情：媽媽真的不在了

春雨鋒面「午後熱力」加持！　北東轉雨一路下到晚上

花蓮爆臭臭豆腐「進軍碧潭」！在地人一看招牌嚇壞：不可能吧？

做愛「射進去」能幫產婦催生？婦產科名醫：生理機轉上有道理

台灣人才懂！外國人「聽1旋律」往外衝卻傻了：以為是冰淇淋車

明晨最涼18度「周一回暖」　周四鋒面掃台

白沙屯媽祖進香「為何沒傳出鬧事？」　信徒揭3原因：摩擦較少

晚了4.5hrs大甲媽進彰化　過民生地下道時間曝...警方戒備中

季節交替過敏升溫！別把過敏當感冒　醫曝判斷關鍵對症治療

正妹美甲師看直播發願衝了！陪粉紅超跑進香　「願越大力量越狂」

安卓用戶快更新！LINE爆「無法傳送照片」災情　官方說明了

新竹物流遭駭「官網癱瘓2天」　業者拚下午4點全面恢復

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

爭冠對決跨季73連勝政大　國體大胡晉豪：沒有不能撼動的球隊

花蓮爆臭臭豆腐「進軍碧潭」！在地人一看招牌嚇壞：不可能吧？

櫻花姐姐現身帶動唱　與命理師雨揚同做公益

台北敦化北路工地起火！　火勢緊急撲滅幸無傷

快訊／國體大睽違8季重返UBA冠軍戰　將和跨季73連勝政大爭冠

星戰最強父子檔躍大銀幕！　曼達洛人死守「超Q金孫」古古：幹掉每個壞蛋

元元解放低胸炸上圍！　「被拍火辣事業線」網暈：看到妳都熱了

下一輪會談未定　伊朗副外長：川普推文很多，有時自相矛盾

奧莉維亞超狂「包下凡爾賽宮」熱舞！　睽違3年出輯嗨喊：想搖下車窗熱吻

【4姊妹終於同框】等了225年！白沙屯媽祖急行19hrs　首度駐駕福安宮

生活熱門新聞

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

Threads「長按小飛機」隱藏功能曝！ 釣出負責人回應

印1張1元「影印店賺什麼？」　內行人揭密：半天賺數萬

大甲媽祖「千里眼將軍」掉落　廖大乙：主事者眼光要放遠

46萬香燈腳來了也沒用　北港餅店生意跌4成

31冰淇淋挖到「超大蟲腳」不只1隻　業者急聲明道歉：管理疏失

白沙屯媽祖進香「為何沒傳出鬧事？」　信徒揭3原因

明起4天熱爆　下週四雷雨區擴大

白沙屯媽祖回鑾已到龍井　雙媽會落空

錯過小孩出生、母親離世　氣象站技工吳俊明守護最北孤島35年

安卓用戶快更新！LINE無法傳照片　官方說明

「勇腳伯」腳傷逗留車站　站長暖助北返

週休二日有什麼好處？過來人：一目了然

她疑惑「為何要買0050」　網解答：完全不一樣

更多熱門

相關新聞

韓媒關注「台菜臭味」！臭豆腐餐廳遭罰3萬2

韓媒關注「台菜臭味」！臭豆腐餐廳遭罰3萬2

臭豆腐是台灣代表性街頭美食，外皮酥脆、內部氣味強烈，深受台灣人喜愛。

吃臭豆腐搭「2物」可抗氧化！醫曝關鍵吃法

吃臭豆腐搭「2物」可抗氧化！醫曝關鍵吃法

即／高雄吊車施工又闖禍　扯斷電線起火害跳電

即／高雄吊車施工又闖禍　扯斷電線起火害跳電

提供場地給反興建焚化爐團體使用　南投靈山禪寺遭查水錶？

提供場地給反興建焚化爐團體使用　南投靈山禪寺遭查水錶？

大直臭豆腐店「被罵反變紅」！拔髮女住戶無奈

大直臭豆腐店「被罵反變紅」！拔髮女住戶無奈

關鍵字：

臭豆腐環保罰款碧潭新店氣味爭議居民反彈

讀者迴響

熱門新聞

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

即／女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人慘被撞死

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

台女星瞞10年真相「兒子已30歲」

激戰同學父喊「爽」！小三要賠36萬

正妹潑水節「遭下迷姦藥」昏迷！兇手疑水槍

現場慘況曝光！71歲嬤「要停車卻衝進85度C」　撞死用餐客

柯文哲被噴辣椒水　2分鐘影片還原現場

日職驚悚一幕！現場急抬擔架

快訊／駐日代表李逸洋突宣布返台治療

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C突加速　撞進店內釀1死

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

荷莫茲20艘船「遭卡關、折返」！伊朗又祭新規定　

更多

最夯影音

更多
徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名
大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面