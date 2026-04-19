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小草拉「扁維拉」救柯P！　阿扁親自神回應：101有聽過弊端？

▲陳水扁與柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

▲陳水扁與柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）

記者張靖榕／綜合報導

前台北市長柯文哲因涉京華城等案，一審遭判17年，引發社會討論。一名支持者近日在社群平台發文，將案件與台北101開發案對比，質疑若以相同標準檢視，時任台北市長陳水扁可能在選總統之前，就被羈押判刑。貼文意外引來陳水扁本人回應，並且點破盲點，讓不少網友直呼阿扁當年戰神風範不減。

柯文哲比陳水扁

該名支持者在Threads表示，台北101是在陳水扁擔任台北市長期間興建，若依照當前對柯文哲「圖利」的認定標準，陳水扁「可能在當總統前就會被羈押判刑」，並進一步評論都市容積政策的變化。

對此，陳水扁親自留言回應，指出他市長任內「第一代京華城」同樣設有容積獎勵，但「沒有聽說有什麼問題」。他也提到，台北101為台灣首件BOT案，當時立法院甚至尚未完成BOT立法，照樣推動，「也沒聽說有什麼弊端？」

陳水扁的回應迅速引發網友關注，不少人留言表示驚訝，認為其發言風格依舊犀利，也有人重提台北101作為其重要政績之一。對於陳水扁本人親自回應，原PO也非常驚喜，「阿扁總統您還真的大駕光臨，事先聲明，我非常尊敬你的過往成績，沒有您當初大力爭取，就沒有101。」

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