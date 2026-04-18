習慣排班制...她求問「週休二日」有什麼好處？過來人：一目了然

▲原PO已經習慣自己排班。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，自己從高中打工到大學畢業，一直都是做排班制的工作，早已習慣平日排休、避開人潮的自由。最近想轉換跑道跨出舒適圈，卻發現多數職缺都是固定「週休二日」，讓她相當猶豫，不知道這樣的生活是否適合自己，因此發文詢問大眾週休二日的好處究竟在哪？貼文曝光後，引起討論。

憂週休二日出遊人擠人

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這名女網友在Dcard上，以「週休二日的好處在哪裡」為標題發文。原PO提到，自己去年剛畢業，但已經累積幾年排班制的工作經驗，非常享受能自己喬時間、隨時安排兩天一夜平日遊的自由。她深知週休二日能讓作息規律、方便與親友聚會，但也擔心若是只能六日休假，不僅出遊要人擠人，平日遇到要去銀行等突發狀況還得請假。

陷自由與穩定兩難

原PO接著表示，雖然自己沒有非常頻繁出遊，但很在意能不能自己決定何時休假。她坦言，目前詢問身邊朋友，大家都一面倒喜歡週休二日，讓她不禁好奇是不是還有什麼優點是她沒看見的，如果週休二日久了，會不會覺得少了自由？還是仍會覺得穩定的生活更重要？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我實在是不太喜歡那種，不能確定自己什麼時候能休息的感覺，排休很容易只有休一天，只休一天真的快死了」、「週休二日通常都會附帶見紅休，啥時連假一目了然」、「還有特休見紅休啊，之前輪休的工作都沒有見紅休」、「我覺得主要是週休二日的時間，家人也休息，對我來說家人最重要，所以就可以聚在一起，這點是我最大的需求」。

也有網友表示，「看你家人、朋友啊，我是因為男友跟家人都是休六日，找輪班工作會超難喬出門或約會時間，尤其男友跟我還是小遠距，如果不是都休假就只能在一起半天」。