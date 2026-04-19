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4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警遭圍毆受傷

記者唐詠絮／彰化報導

４年零暴力破功！年度宗教盛事大甲鎮瀾宮媽祖遶境，昨(18日)深夜10點多行經彰化市時再度變調。警方初步調查，當鑾轎行經自強路附近時，疑因接駕間爆發推擠暴力衝突。混亂中有多名員警前往制止卻遭毆打，共3名警員受到擦挫傷，警方當場逮捕2名滋事分子，並將持續傳喚相關涉案人到案說明。

▲大甲媽祖進彰化市發生毆打員警衝突。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供）

▲大甲媽祖進彰化市發生毆打員警衝突。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供）

彰化分局副分局長楊昭賢表示，事發地點位於自強路195巷附近，當時因接駕團體信眾推擠，造成場面混亂。警方見狀立即介入區隔，但在過程中發生肢體碰撞，導致員警跌倒受傷。根據統計，總計有3名員警受到擦、挫傷等不同程度傷害。

▲大甲媽祖進彰化市發生毆打員警衝突。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供）

▲大甲媽祖進彰化市發生毆打員警衝突。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供）

據目擊畫面顯示，一群穿著鮮明橘色上衣、頭戴白帽的男子不僅未配合警方疏導，反而試圖推擠員警，甚至對其毆打在地，場面一度失控。警方隨即強勢執法，當場逮捕2名現行犯帶回法辦。

彰化分局強調，後續將針對蒐證影像，陸續傳喚其他滋事分子到案說明，並依法究辦，絕不寬貸，以維護宗教活動秩序與執法人員安全。

▲大甲媽祖進彰化市發生毆打員警衝突。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供）

▲大甲媽祖進彰化市發生毆打員警衝突。（圖／翻攝自threads／jacky.627授權提供）

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