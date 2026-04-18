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白沙屯媽祖進香「為何沒傳出鬧事？」　信徒揭3原因：摩擦較少

▲▼白沙屯參香信眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲白沙屯參香信眾。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

每年吸引數十萬信徒參與的白沙屯媽祖進香，今年光正式報名的信徒就超過46萬，實際參與的民眾可能高達百萬，就有網友好奇，為何白沙屯媽祖進香幾乎未曾傳出滋事或打架情形。貼文曝光後，有熟悉進香文化的網友留言，認為與沒有陣頭相隨、不開放外人扛轎等因素有關，且隊伍行進快速，減少摩擦。

曾有網友在臉書「爆廢公社」發文，常聽到其他宮廟遶境時出現滋事或打架情形，白沙屯媽祖進香卻幾乎未曾聽聞類似狀況。

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▲▼白沙屯媽祖停駕斗六大埔營區。 （圖／記者黃彥傑攝）

▲白沙屯媽祖徒步進香。（圖／記者黃彥傑攝）

少了陣頭與扛轎爭議

貼文一出，引發大批網友留言，點出3原因，白沙屯媽祖進香「沒有陣頭相隨，不開放外人扛轎」，加上整體隊伍行進節奏明快，因此現場摩擦相對較少，「路線不固定之外，主要是白沙屯不開放給外人扛轎，所以不會有搶轎的問題」、「因為是進香，路線也不固定」、「沒陣頭啊！沒陣頭就比較不會有摩擦啊」。

也有不少網友把焦點放在進香過程帶來的感受，「唯獨看到白沙屯媽祖的畫面，會不由得濕了眼眶，真的會莫名的被感動」、「走過就會知道，很多優質香燈腳都是默默的走的，沒有多餘的心思」、「跟走一兩次就會知道箇中道理與滿滿的感動，會得到你想要的答案，走，就對了」。

事實上，想扛這尊「粉紅超跑」可有嚴格限制，據《三立新聞網》報導，信眾先得擲出三個聖筊，第二關接受身家調查，確認身分是否為清清白白的，順利入選後，扛轎過程中禁菸酒、檳榔，且家有喪事也萬萬不可，若首次加入的成員，要穿新內衣褲，以表示尊重神明。

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