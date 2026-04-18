台灣人才懂！外國人「聽1旋律」往外衝卻傻了：以為是冰淇淋車

▲有什麼事是台灣人習以為常，但卻讓外國人感到疑惑的呢？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

每個地方的文化和習慣都不同，近日有網友拋出話題，想知道有什麼事情是台灣人都知道，但第一次到台灣的外國人卻會感到新奇或疑惑的？貼文曝光後，台灣「垃圾車」的音樂也引起熱烈討論。

台灣人才懂的「不成文規定」

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近日有網友在論壇Reddit上發文表示，台灣有什麼「不成文規定」，是當地人都知道，但卻會讓第一次來台的遊客摸不著頭緒的呢？他接著說，對他而言，最不解的就是垃圾車的音樂，遊客會誤以為那是冰淇淋車，結果帶著錢包跑出去，卻發現是一輛黃色的垃圾車。

貼文曝光後，引起網友討論，「我們不住在台灣，但我女兒2歲時在那裡待了六週。當我們回到英國時，一輛冰淇淋車停在公園裡，她興奮大喊『是垃圾車！我能聽到垃圾車的聲音』」、「在台灣待了三個月後，我每天都聽膩了〈給愛麗絲〉」、「日本的垃圾車也會播放音樂或旋律，提醒居民車子的到來」。

還有網友分享，「永遠不要買『正常糖』的飲料」、「看看當地人是如何在車門邊排隊等候，並讓其他人先下車的。每次回到溫哥華，總有老奶奶急著把我擠到一邊」、「不要占用公車的優先座位」、「別撿地上的紅包」、「千萬不要把集合地點選在台北車站」、「不用給小費」。話題引起討論。