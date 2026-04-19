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伊朗宣布關閉荷莫茲海峽：美解封港口才開放　將攻擊違規船隻

▲荷莫茲海峽上中遠海運大型貨櫃船正在通行。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷莫茲海峽上中遠海運大型貨櫃船正在通行。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

中東局勢再度升高，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC）海軍18日宣布，在美國解除對伊朗港口的封鎖前，荷莫茲海峽自該晚起將持續關閉，並警告違規船隻將成為攻擊目標。

伊朗稱美方違反停火　再關閉海峽

CNN報導，IRGC透過通訊軟體Telegram發布聲明指出，「接近荷莫茲海峽將被視為與敵對勢力合作，任何違反命令的船隻都將成為攻擊目標」，並要求所有船隻不得離開在波斯灣或阿曼海的錨地。

IRGC同時批評，美方持續封鎖伊朗港口「違反停火條件」，並強調美國總統川普針對海峽的相關說法「毫無效力」，呼籲航運業者僅依伊朗官方發布的資訊行事。

德黑蘭當局試圖恢復收費放行船隻

另一方面，CNN稍早引述一名伊朗高階官員指出，德黑蘭可能優先允許已支付費用的船隻通行，未繳費者則將被延後放行，顯示伊朗仍試圖以條件式方式控管航道。

法新社則報導，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）表示，在戰爭完全結束前，將持續監督並控制荷莫茲海峽交通，並認為美國封鎖行動已排除海峽「有限度重新開放」的可能性。

該委員會並指出，若未來恢復通行，伊朗將對船隻發放通行證，並要求支付安全、航安與環境相關費用。

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