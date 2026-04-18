正妹美甲師看直播發願衝了！陪粉紅超跑進香　「願越大力量越狂」

記者黃彥傑、陳以昇／彰化報導

白沙屯媽祖進香進入第五天，隨著回程隊伍在夜色中緩步前行，沿途仍可見信徒不畏疲憊、緊緊跟隨的身影。今年活動中，一位首次參與的年輕美甲師段小姐，因外型亮眼被網友稱為「正妹美甲師」，她的進香故事也在隊伍中悄悄傳開。

▲年輕美甲師段小姐第一次參與白沙屯媽祖進香，因外型亮眼被網友稱為「正妹美甲師」。（圖／記者黃彥傑攝）

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段小姐來自台中市，她表示，去年透過直播觀看白沙屯媽祖進香時深受感動，當下便發願要親自參與，「願發得越大，力量就越大」，成為她踏上進香之路的動力，今年如願加入行列，她形容一路走來雖然辛苦，但內心卻格外踏實。

除了工作是美甲師外，段小姐也透露自己已持續修行約3年，平時會利用空閒時間手抄《心經》，透過書寫過程覺察自我、調整個性。她認為，進香不只是體力上的挑戰，更是一種內在修行，「走的每一步，都是在整理自己」，她也發願未來將無償分享自己的美甲專業，回饋社會，把這份信念延續下去。

▲段小姐講述自己為何參與白沙屯媽祖進香活動。（圖／記者陳以昇攝）

在這段旅程中，她也結識了不少同行夥伴。其中一名經營宮廟的大哥，已連續第10年參與進香，這次特別用手推車載著自家供奉的媽祖與太子爺隨行，因緣際會下，段小姐與這位大哥，以及另外2名從事服務業與金融業的女性信徒結伴同行，彼此扶持，一同走過這段長達8天7夜的路程。

▲正妹美甲師認為進香不只是體力上的挑戰，更是一種內在修行。（圖／記者陳以昇攝）

夜晚的回程路上，燈光與人潮交織，信徒之間的互動更顯溫暖，段小姐的故事，也成為今年進香活動中一段柔和卻充滿力量的縮影。從一場直播的感動開始，到親身踏上信仰之路，她用行動詮釋了信念的延續，也讓這場年度宗教盛事，多了一份關於年輕世代與自我修行的深刻註解。

▲白沙屯媽祖晚間進駐，吸引大批信徒拍攝。（圖／記者黃彥傑攝）