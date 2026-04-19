9旬名醫愛上次子岳母「新婚5月驟逝」！　長子逆襲爭數億遺產

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9旬名醫愛上次子岳母！新婚5月驟逝　長子爭數億遺產「1招逆襲」

一名陳姓老醫師與次子岳母母結婚不久後過世，遺產全給配偶和次子一家，引爆長子爭產風波，高等法院近日判決，婚姻有效但遺囑無效，圖為高等法院民事庭外觀。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

北部一名90歲的陳姓老醫師，晚年與二兒子的曾姓岳母結婚後，不到5個月就過世，名下9筆精華區房產，依遺囑全給曾婦與次子一家。長子指控父親是遭騙婚，並質疑遺囑真實性，憤而提告爭產。不過，高等法院審理時，法官發現，雖然老醫師與曾婦結婚神智清楚，但遺囑見證人竟是律師找自己的妹夫和司機「湊咖」，程序確有瑕疵，近日判決婚姻有效，但遺囑無效，老醫師的數億元遺產面臨重新分配。

老醫師再婚親家母　遺產全給配偶和次子

根據判決，這名陳姓老醫師在北部某診所擔任院長，二兒子也是診所醫師，老醫師長期由次子的曾姓岳母照顧，2021年4月老醫師與曾婦辦理結婚登記，但同年9月不幸過世。長子後來發現，父親名下位於台北、桃園、台中9筆精華區房產，加上股票和存款，大多已依遺囑轉移給曾婦及次子一家人。

長子不滿連特留分也沒有，指控父親當時高齡90歲且患有失智症，根本沒有結婚和立遺囑的能力，而曾婦只是個看護，一定是為了圖謀遺產「假結婚」，因此向法院提告要求撤銷婚姻並追回房產。

再婚前仍看診　影片顯示對話沒異狀

案件一路上訴到高等法院，法官審理發現，老醫師再婚前幾個月，還能維持看診，且當時慶生影片也顯示與家人對話清楚，沒有異狀；友人到庭則證稱，老醫師還在世時，經常對外介紹曾婦是「太太」，並透露想給曾婦名分，保障女方晚年生活。

見證人被抓包　竟是律師妹夫「湊咖」

不過，針對「代筆遺囑」的部分，法官查出，陳姓老醫師的遺囑是由一名陳姓律師認證。依《民法》規定，代筆遺囑須有3名見證人，但陳姓律師竟找了自己許姓妹夫和所屬事務所的蔡姓司機湊人數。法官當庭詢問也發現，許、蔡兩人，一個有嚴重的重聽且識字不多；另一個坦承，不知自己當證人需要「確認遺囑內容與口述相符」，整個遺囑過程有瑕疵。

婚姻有效、遺囑無效　法官判遺產平分

法官最後判決，老醫師和曾婦的婚姻確實有效，但遺囑無效，意即曾婦仍具有配偶身分，但原本已登記曾婦和老醫師次子一家的多筆房產和股票存款，將要全部塗銷，由全體繼承人共有。判決結果意味著，總價值數億元的遺產，將不再由老醫師生前規劃的遺囑分配，包括曾婦和老醫師3名子女都能按法律比例平分，每人各得四分之一的應繼分。


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