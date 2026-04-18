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明晨最涼18度「周一回暖」　周四鋒面掃台

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天北部清晨仍感受涼，低溫下探18度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天（19日）東北季風減弱，降雨趨緩，僅花東及恆春半島有局部降雨，清晨較涼，北部低溫下探18度，周一溫度回升。下周四、周五鋒面通過，各地有降雨機會，中部以北雨勢較大。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天東北季風增強，明天將減弱，降雨也會趨緩，僅花東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部及其他山區有局部短暫陣雨；下周一雨區類似。

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下周二將有一小股北風南下。曾昭誠說明，東半部有局部短暫陣雨，大台北地區有零星降雨，其他地區為多雲到晴，山區有午後雷陣雨。

周三天氣較穩定，大多為多雲到晴，僅花東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區午後也有局部短暫陣雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周四鋒面通過，曾昭誠指出，鋒面不一定會在一早通過，接近前的天氣與周三類似；鋒面通過時，各地都有降雨機會，中部以北有短暫陣雨或雷雨，其次南部及宜花也有局部短暫陣雨或雷雨，台東雨勢較小。

下周五、周六鋒面通過後東北季風增強，加上華南雲雨區影響，各地仍有降雨機會，中南部、花東降雨最明顯，有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有降雨機會。

此外，受辛樂克颱風影響，明天至下周二基隆北海岸、東半部有長浪；明後兩天馬祖易有局部霧。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度。（圖／氣象署提供）

溫度方面，曾昭誠指出，今明兩天感受較涼，北部清晨低溫約18至20度，其他地區為20至24度；北部白天高溫約25至27度，南部未來一周約30度。

曾昭誠表示，周一白天北部及宜蘭高溫明顯回升，高溫約30度，周二過後因雲量偏多，白天高溫降至26至27度；周五鋒面通過後，北部高溫降至25至27度。

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