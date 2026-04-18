高中生畢旅去台南抱怨「有災難感」：棺材板難吃！一票人反駁

▲台南有許多牛肉湯店家。（圖／記者唐鎮宇攝）



記者施怡妏／綜合報導

台南向來以古蹟文化與在地小吃聞名，不過一名北部高三學生近日分享畢旅心得，台南不只天氣悶熱、景點人潮擁擠，連原本期待的棺材板也讓他覺得普通，讓他有種「災難感」，不如東京與京都。貼文曝光後掀起兩派討論，不少台南在地人跳出來反駁，認為問題不在台南本身，而是行程安排與踩點方向出了偏差。

高三生抱怨畢旅去台南很災難



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高三學生在Threads發文，畢業旅行被安排前往台南，實際走訪後直呼「整趟像災難」，天氣悶熱、景點人潮擁擠，物價也比想像中高，就連被視為名產的棺材板也讓他失望，「整個行程也不好玩，說真的，只要去過一次東京或京都，感受過別人的細節跟美學，回台灣再看這種國旅品質，真的會有點sad。」

原PO表示，同樣都是帶有歷史感的城市，「人家國外真的比較好玩餒？花一大筆錢買這種畢旅回憶，到底是在懲罰誰啊？」

▲小吃棺材板。（示意圖／資料照）



在地人反駁

貼文一出，有台南人反駁，真正好吃的棺材板其實早就不多見，根本不能拿來代表整個台南美食，且觀光客常去的店家，當地人其實很少光顧，「因為畢旅也只會排安平老街、安平古堡、赤崁樓這種表面的景點，台南還是要自己跟朋友一起去比較好玩，而且現在都2026了，誰還在吃棺材板當名產」、「台南才400年，要跟京都1000多年比？」「你想稱讚日本就直說，不用拿台南來襯托」、「台南人自己都不吃棺材板的…你跑去吃那個，只證明畢旅廠商不用心排景點」。

也有網友指出，、「去台南要吃牛肉湯、虱目魚、鱔魚之類的，或是跑咖啡廳」、「台南小廟多文創多，每次走小街小巷都有不一樣的驚喜」、「無論是日本還是其他國家，那些讓人驚艷的風景與文化，其實都和台灣一樣，是經過時間的累積、保存與傳承，才慢慢形成今天我們所看到的樣子，台南的故事其實很多都還活在耆老的記憶裡，也藏在那些看似平凡的巷弄之中」。