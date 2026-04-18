　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高中生畢旅去台南抱怨「有災難感」：棺材板難吃！一票人反駁

▲台南文章牛肉湯，可說是台南最具知名度的牛肉湯店家。（圖／記者唐鎮宇攝）

▲台南有許多牛肉湯店家。（圖／記者唐鎮宇攝）

記者施怡妏／綜合報導

台南向來以古蹟文化與在地小吃聞名，不過一名北部高三學生近日分享畢旅心得，台南不只天氣悶熱、景點人潮擁擠，連原本期待的棺材板也讓他覺得普通，讓他有種「災難感」，不如東京與京都。貼文曝光後掀起兩派討論，不少台南在地人跳出來反駁，認為問題不在台南本身，而是行程安排與踩點方向出了偏差。

高三生抱怨畢旅去台南很災難

[廣告]請繼續往下閱讀...

高三學生在Threads發文，畢業旅行被安排前往台南，實際走訪後直呼「整趟像災難」，天氣悶熱、景點人潮擁擠，物價也比想像中高，就連被視為名產的棺材板也讓他失望，「整個行程也不好玩，說真的，只要去過一次東京或京都，感受過別人的細節跟美學，回台灣再看這種國旅品質，真的會有點sad。」

原PO表示，同樣都是帶有歷史感的城市，「人家國外真的比較好玩餒？花一大筆錢買這種畢旅回憶，到底是在懲罰誰啊？」

▲▼自強夜市,夜市,棺材板,美食。（示意圖／資料照）

▲小吃棺材板。（示意圖／資料照）

在地人反駁

貼文一出，有台南人反駁，真正好吃的棺材板其實早就不多見，根本不能拿來代表整個台南美食，且觀光客常去的店家，當地人其實很少光顧，「因為畢旅也只會排安平老街、安平古堡、赤崁樓這種表面的景點，台南還是要自己跟朋友一起去比較好玩，而且現在都2026了，誰還在吃棺材板當名產」、「台南才400年，要跟京都1000多年比？」「你想稱讚日本就直說，不用拿台南來襯托」、「台南人自己都不吃棺材板的…你跑去吃那個，只證明畢旅廠商不用心排景點」。

也有網友指出，、「去台南要吃牛肉湯、虱目魚、鱔魚之類的，或是跑咖啡廳」、「台南小廟多文創多，每次走小街小巷都有不一樣的驚喜」、「無論是日本還是其他國家，那些讓人驚艷的風景與文化，其實都和台灣一樣，是經過時間的累積、保存與傳承，才慢慢形成今天我們所看到的樣子，台南的故事其實很多都還活在耆老的記憶裡，也藏在那些看似平凡的巷弄之中」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播
快訊／油輪船隊大規模通過荷莫茲海峽
Jisoo親哥「8惡行」！　妻遭虐到四肢沒一處是好的
快訊／徐若熙一軍登錄抹消
許維恩三姊妹「無濾鏡真實長相」曝光！大姊美到看不出50歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

安卓用戶快更新！LINE爆「無法傳送照片」災情　官方說明了

新竹物流遭駭「官網癱瘓2天」　今下午4點全面恢復

高中生畢旅去台南抱怨「有災難感」：棺材板難吃！一票人反駁

習慣排班制...她求問「週休二日」有什麼好處？過來人：一目了然

獨／諸葛洪中嚇一跳！快狠準不輸職業　台鋼開球嘉賓驚人歷史曝

工人修剪樹枝無視「黑冠麻鷺鳥巢狂晃」！　吳沙國中挨轟急蓋布

白沙屯媽祖百萬人進香！垃圾問題成焦點　志工：真的來不及清

印1張1元「影印店賺什麼？」　內行人揭密：半天賺數萬元

Threads瘋傳「長按小飛機」觸發隱藏1功能！ 釣出負責人：別再玩了

公視董監事審查陷僵局　李遠嘆「蠻難過的」：守住制度、不妥協

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲地瓜球闆娘封奶了！嬌喊：不想再穿那麼少　粉絲大呼可惜

白沙屯媽祖太神　鑾轎轉向孝媳！2天找到失蹤婆婆　夢中送男嬰！結紮男竟再得子

求白沙屯媽尋獲婆婆遺體！孝媳淚曝兩難心情：媽媽真的不在了

春雨鋒面「午後熱力」加持！　北東轉雨一路下到晚上

李乾龍「追蹤器」僅是防丟定位器！　綠委轟藍營惡意栽贓應道歉

安卓用戶快更新！LINE爆「無法傳送照片」災情　官方說明了

新竹物流遭駭「官網癱瘓2天」　今下午4點全面恢復

高中生畢旅去台南抱怨「有災難感」：棺材板難吃！一票人反駁

習慣排班制...她求問「週休二日」有什麼好處？過來人：一目了然

獨／諸葛洪中嚇一跳！快狠準不輸職業　台鋼開球嘉賓驚人歷史曝

工人修剪樹枝無視「黑冠麻鷺鳥巢狂晃」！　吳沙國中挨轟急蓋布

白沙屯媽祖百萬人進香！垃圾問題成焦點　志工：真的來不及清

印1張1元「影印店賺什麼？」　內行人揭密：半天賺數萬元

Threads瘋傳「長按小飛機」觸發隱藏1功能！ 釣出負責人：別再玩了

公視董監事審查陷僵局　李遠嘆「蠻難過的」：守住制度、不妥協

村上宗隆超大號滿貫彈！談逐漸立足大聯盟　首次單場3安猛打

伊朗戰爭近50天　全球逾5億桶原油供應中斷、損失500億美元

安卓用戶快更新！LINE爆「無法傳送照片」災情　官方說明了

美軍中東前線「餐盤慘況」！曝伙食僅碎肉＋玉米餅　軍眷抱怨挨餓

新竹物流遭駭「官網癱瘓2天」　今下午4點全面恢復

被抓包大批「共用網軍」　李四川沉默一分半鐘、迅速坐車離去

高中生畢旅去台南抱怨「有災難感」：棺材板難吃！一票人反駁

郭天信連22盜破紀錄　葉君璋點關鍵：速度之外更重要是「腦袋」

油輪船隊通過荷莫茲海峽！　多艘油輪跟進

嘉義市跨界打詐壘球賽　全民防詐一起來

【被撞駕駛傻眼】新北無照女騎士擦撞人家屁股「心虛跑了」

生活熱門新聞

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

Threads「長按小飛機」隱藏功能曝！ 釣出負責人回應

大甲媽祖「千里眼將軍」掉落　廖大乙：主事者眼光要放遠

46萬香燈腳來了也沒用　北港餅店生意跌4成

31冰淇淋挖到「超大蟲腳」不只1隻　業者急聲明道歉：管理疏失

白沙屯媽祖回鑾已到龍井　雙媽會落空

錯過小孩出生、母親離世　氣象站技工吳俊明守護最北孤島35年

明起4天熱爆　下週四雷雨區擴大

她疑惑「為何要買0050」　網解答：完全不一樣

什麼工作月薪超過5萬？過來人給答案：很多

「勇腳伯」腳傷逗留車站　站長暖助北返

人妻遶境後懷孕　白沙屯媽祖揭性別

今變天轟雷雨！　鋒面、東北季風夾擊「3地區」

新竹物流系統掛了2天還沒修好　用戶崩潰：都多久了

更多熱門

相關新聞

畢旅劍湖山大飯店疑食物中毒　菜色曝光

畢旅劍湖山大飯店疑食物中毒　菜色曝光

桃園縣平鎮國中三年級學生畢業旅行昨(14)日入住雲林劍湖山世界，今天卻傳出多名學生腸胃不適、嘔吐等情況，由學校遊覽車將學生送往醫院治療。有學生透露，昨晚有同學吃完晚餐之後就開始嘔吐一整夜，崩潰不已。

劍湖山飯店爆疑食物中毒！累計70名師生就醫

劍湖山飯店爆疑食物中毒！累計70名師生就醫

劍湖山飯店疑食物中毒！平鎮國中畢旅59學生送醫

劍湖山飯店疑食物中毒！平鎮國中畢旅59學生送醫

即／劍湖山畢旅爆食物中毒！　多名學生送急診

即／劍湖山畢旅爆食物中毒！　多名學生送急診

台南看埃及展+周邊玩法必去158元吃到飽

台南看埃及展+周邊玩法必去158元吃到飽

關鍵字：

台南旅遊畢業旅行棺材板在地美食旅遊爭議

讀者迴響

熱門新聞

即／女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人慘被撞死

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

台女星瞞10年真相「兒子已30歲」

正妹潑水節「遭下迷姦藥」昏迷！兇手疑水槍

現場慘況曝光！71歲嬤「要停車卻衝進85度C」　撞死用餐客

柯文哲被噴辣椒水　2分鐘影片還原現場

日職驚悚一幕！現場急抬擔架

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

荷莫茲20艘船「遭卡關、折返」！伊朗又祭新規定　

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C突加速　撞進店內釀1死

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安

「4姊妹同框」等了225年　白沙屯媽首度駐駕福安宮

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

更多

最夯影音

更多
徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名
大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面