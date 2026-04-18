Threads瘋傳「長按小飛機」觸發隱藏1功能！ 釣出負責人：別再玩了

▲Threads隱藏捷徑被發現了。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

近日有網友發現，Threads的隱藏功能，只要「長按小飛機」就可以直接複製連結，消息一出，許多網友分享文章，隨即吸引大量愛心與轉發。還有人分享，長按轉發鍵，可以直接引用貼文。Threads負責人康納·海耶斯（Connor Hayes）證實，這是真的，「但請不要亂玩」，留言笑翻網友。

長按小飛機就能複製連結



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有網友發現Threads隱藏功能，長按轉發文章的小飛機，可以直接完成複製連結；長按轉發鍵，則能直接引用貼文。不過這些操作目前都以手機版App為主，電腦版並沒有相同效果。

Meta也在臉書發文，「被發現了…！小飛機長按可以複製貼文連結。」

消息一出，相關貼文在Threads被大量轉發、討論，許多網友直呼「長知識」，並大讚這項功能超方便，「原來還有這個小技巧，這種實用冷知識真的很容易被忽略，結果每天都在用卻不知道」、「原來還有這種小撇步，真的長知識了」。還有網友驚呼「打開Threads全是『長按小飛機可以複製貼文連結欸』」。

討論熱度迅速升高，也釣出Threads負責人康納·海耶斯（Connor Hayes）留言，證實這項功能確實存在，但也開玩笑提醒大家，不要為了跟風反覆「按小飛機」，卻根本沒有要把連結傳給任何人。