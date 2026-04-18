季節交替過敏升溫！別把過敏當感冒　醫曝判斷關鍵對症治療

▲季節交替過敏升溫，醫師提醒別把過敏當感冒。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「已經兩個禮拜了，怎麼還沒好？」一名媽媽帶著反覆流鼻水、咳嗽的孩子求診，原以為只是感冒拖太久，檢查後才發現，其實是過敏引起。



四月氣溫忽冷忽熱、早晚溫差與濕度變化明顯，兒童過敏症狀也隨之升溫。門諾醫院小兒科醫師鄭勇鋒表示，近期門診中因反覆流鼻水、咳嗽就醫的兒童明顯增加，不少家長誤以為是感冒未癒，實際上卻是過敏體質作祟。鄭勇鋒指出，兩者最明顯的差異在於「是否發燒」，過敏多半不會發燒，卻容易反覆發作。

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▲早晚溫差與濕度變化明顯，兒童過敏症狀也隨之升溫。



鄭勇鋒表示，過敏並非單一季節問題，而是體質在特定環境下被放大。近期因鼻過敏、氣喘與皮膚問題就診的兒童明顯增加，「這些看似感冒的症狀，其實可能是過敏正在發展。」他解釋，過敏是免疫系統將塵蟎、花粉等無害物質誤判為威脅，導致免疫球蛋白E（IgE）過度反應，進而引發慢性發炎。這樣的發炎會隨年齡在不同部位表現，形成所謂的「過敏進行曲」。



臨床上觀察，一歲以前多以異位性皮膚炎與食物過敏為主，常見臉頰泛紅、乾燥脫屑；三至四歲後則逐漸轉為呼吸道症狀，包括夜咳、清晨打噴嚏及長期流鼻水。若咳嗽持續兩週以上，甚至影響睡眠與生活，就應提高警覺。

▲▼醫師表示，過敏多半不會發燒，卻容易反覆發作。



鄭勇鋒提醒，「會發燒，多半是感冒；不發燒卻反覆發作，就要懷疑過敏。」

他指出，過敏是一條長期累積的歷程，可能從皮膚炎發展為鼻過敏，甚至氣喘。研究顯示，若父母一方有過敏體質，孩子罹患機率約三至五成，若雙方皆有，風險更高。





在環境因素方面，台灣過敏多與室內過敏原相關，如塵蟎、潮濕與黴菌。「關鍵不是越乾淨越好，而是降低過敏原的量。」鄭勇鋒建議，可使用防蟎寢具、減少易積塵材質，並搭配除濕與空氣清淨設備，降低暴露機會。



治療方面，過敏採「階梯式策略」，依症狀嚴重度與持續時間調整用藥。若每週發作超過兩天、持續六週以上，或已影響睡眠與學習，屬於中重度或持續型過敏，需長期控制。「不是一輩子吃藥，而是穩定後可逐步停藥。」醫師強調，治療重點在於穩定控制發炎，而非排斥用藥。

▲醫師提醒，「會發燒，多半是感冒；不發燒卻反覆發作，就要懷疑過敏。



預防過敏應從嬰幼兒時期開始著手，建議以母乳哺餵為優先；哺乳期間，媽媽無須特別限制飲食，只需維持均衡營養即可。鄭勇鋒指出，關鍵在於「皮膚保濕」與「多元飲食接觸」。皮膚是抵禦外界刺激的第一道防線，一旦屏障受損，過敏原更容易入侵；此外，把握4至11個月的黃金期，適度引入包括花生在內的多元食物，有助建立免疫耐受，降低未來過敏風險。



「過敏不能等。」鄭勇鋒提醒，及早辨識與介入，雖不一定能完全避免，但有機會延緩甚至改變疾病進程，降低未來發展為氣喘等慢性呼吸道疾病的可能。

