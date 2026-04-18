安卓用戶快更新！LINE爆「無法傳送照片」災情　官方說明了

▲LINE請安卓用戶更新至最新版本。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會用LINE來聯繫親友，然而，近日卻有用戶使用LINE時，出現無法傳送或接收影片、圖片的狀況。對此，LINE官方除了表達歉意，也已經進行修正，「請將裝置本身的軟體更新為Android 16 QPR2以上版本」。

近日安卓用戶在使用LINE時，可能發生以下狀況：

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1.無法傳送或接收影片、圖片

2.傳送圖片後，顯示「無法正常執行」的錯誤訊息

3.傳送圖片時，點選相機圖示後顯示「儲存空間不足」而無法使用

4.無法正常顯示或下載貼圖、表情貼、主題

5.開啟LINE應用程式內的相機時畫面顯示全黑

LINE表達歉意，請用戶更新

LINE透過支援中心發布公告，關於安卓用戶在聊天室內傳送或接收圖片、影片，以及貼圖、表情貼、主題的相關問題，造成使用上的不便與困擾，他們深表歉意。LINE進一步說明，該狀況已於Android 16 QPR2以上版本修正完畢，「請將裝置本身的軟體更新為Android 16 QPR2以上版本」。

此外，LINE在3月30日宣布推出全新改版，主打聊天頁面全新升級與三大便利功能，分別是新增「好友分頁」、「所有相簿」入口，以及將各項常用功能集中收納，透過簡化操作路徑，讓溝通體驗更直覺。不過，許多用戶卻抱怨更新後出現卡頓問題，「我完全跑不出來訊息，也只有電腦是正常的」、「還以為是自己網路壞掉」、「我以為我網路卡，整個好慢」、「更新後似乎蠻慢的」、「慢到很生氣」。不過，目前尚無法確定卡頓是否為該次更新後產生的Bug。