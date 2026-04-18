做愛「射進去」能幫產婦催生？婦產科名醫：生理機轉上有道理

▲懷孕39+2周的孕婦被醫師推薦性行為催產，蘇怡寧給出看法。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

針對懷孕39週尚未出現產兆的個案，臨床上常有「透過性行為催生」的說法。婦產科醫師蘇怡寧表示，此主張在生理機轉上具備理論依據，因精液含有前列腺素，且性高潮會誘發催產素分泌，但根據多項大規模隨機對照研究顯示，性行為組與對照組進入產程的時間並無顯著差異，實質臨床效果極其微弱。

前列腺素與催產素作用 學理支持輔助子宮頸成熟

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在生理學理論中，精液內的前列腺素確實能輔助子宮頸成熟，這也是產科學臨床上使用的催生機制之一。此外，女性在性高潮時產生的子宮收縮與催產素分泌，亦被認為與啟動產程有關。這項生理邏輯使得「性行為催生」長期成為醫界與民間討論的方案，但影響力仍受限於臨床數據支持。

大規模對照研究結論 有無性行為對產程啟動無影響

儘管生理機轉存在，但在現實世界的科學數據中，效果並不穩定。蘇怡寧指出，根據現有的大規模醫學研究觀察，足月後進行性行為的產婦，其自然發動的時間與未進行者基本一致。這代表該行為在統計學上的證據不足，無法被視為一種穩定且明確的催生手段，其效果在臨床實務中可被忽略不計。

▲懷孕39+2周的孕婦被醫師推薦性行為催產，蘇怡寧給出看法。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



嘗試催生需排除禁忌症 破水或前置胎盤應禁止

對於想嘗試此方法的準父母，蘇怡寧提醒必須先排除相關禁忌症。若產婦已出現破水、前置胎盤、陰道出血，或是經醫師交代需避免性行為的情況，則絕對禁止嘗試。在身體狀況允許且無醫療風險的前提下，該行為屬個人選擇，但若出現異常分泌物或疼痛應立即停止。

心理壓力影響產婦感受 醫師建議不須強求

針對將性行為視為「催生作業」而感到緊張或不自在的產婦，醫師認為並無必要。心理壓力與不適感反而可能對產婦產生負面影響。

蘇怡寧強調，除非是雙方均有意願且身體舒適的情況，否則不需要為了催生目的而強求執行。產程的啟動受多種生理因素影響，維持放鬆的心情與配合定期產檢更為關鍵。