　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

做愛「射進去」能幫產婦催生？婦產科名醫：生理機轉上有道理

▲▼高溫,健康風險,孕婦,高齡者,孩童,小孩,夏天,酷暑,暑假,慢性病。（圖／Pexels）

▲懷孕39+2周的孕婦被醫師推薦性行為催產，蘇怡寧給出看法。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

針對懷孕39週尚未出現產兆的個案，臨床上常有「透過性行為催生」的說法。婦產科醫師蘇怡寧表示，此主張在生理機轉上具備理論依據，因精液含有前列腺素，且性高潮會誘發催產素分泌，但根據多項大規模隨機對照研究顯示，性行為組與對照組進入產程的時間並無顯著差異，實質臨床效果極其微弱。

前列腺素與催產素作用　學理支持輔助子宮頸成熟

[廣告]請繼續往下閱讀...

在生理學理論中，精液內的前列腺素確實能輔助子宮頸成熟，這也是產科學臨床上使用的催生機制之一。此外，女性在性高潮時產生的子宮收縮與催產素分泌，亦被認為與啟動產程有關。這項生理邏輯使得「性行為催生」長期成為醫界與民間討論的方案，但影響力仍受限於臨床數據支持。

大規模對照研究結論　有無性行為對產程啟動無影響

儘管生理機轉存在，但在現實世界的科學數據中，效果並不穩定。蘇怡寧指出，根據現有的大規模醫學研究觀察，足月後進行性行為的產婦，其自然發動的時間與未進行者基本一致。這代表該行為在統計學上的證據不足，無法被視為一種穩定且明確的催生手段，其效果在臨床實務中可被忽略不計。

▲▼ 懷孕,孕婦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲懷孕39+2周的孕婦被醫師推薦性行為催產，蘇怡寧給出看法。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

嘗試催生需排除禁忌症　破水或前置胎盤應禁止

對於想嘗試此方法的準父母，蘇怡寧提醒必須先排除相關禁忌症。若產婦已出現破水、前置胎盤、陰道出血，或是經醫師交代需避免性行為的情況，則絕對禁止嘗試。在身體狀況允許且無醫療風險的前提下，該行為屬個人選擇，但若出現異常分泌物或疼痛應立即停止。

心理壓力影響產婦感受　醫師建議不須強求

針對將性行為視為「催生作業」而感到緊張或不自在的產婦，醫師認為並無必要。心理壓力與不適感反而可能對產婦產生負面影響。

蘇怡寧強調，除非是雙方均有意願且身體舒適的情況，否則不需要為了催生目的而強求執行。產程的啟動受多種生理因素影響，維持放鬆的心情與配合定期產檢更為關鍵。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮爆臭臭豆腐「進軍碧潭」！　在地人一看招牌嚇壞
王齊麟慶兒滿月曬全家福！　親吐當爸心聲
下面狂感染「70%愛愛中鏢」！　醫曝男伴6大惡習：根本謀殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮爆臭臭豆腐「進軍碧潭」！在地人一看招牌嚇壞：不可能吧？

做愛「射進去」能幫產婦催生？婦產科名醫：生理機轉上有道理

台灣人才懂！外國人「聽1旋律」往外衝卻傻了：以為是冰淇淋車

明晨最涼18度「周一回暖」　周四鋒面掃台

白沙屯媽祖進香「為何沒傳出鬧事？」　信徒揭3原因：摩擦較少

晚了4.5hrs大甲媽進彰化　過民生地下道時間曝...警方戒備中

季節交替過敏升溫！別把過敏當感冒　醫曝判斷關鍵對症治療

正妹美甲師看直播發願衝了！陪粉紅超跑進香　「願越大力量越狂」

安卓用戶快更新！LINE爆「無法傳送照片」災情　官方說明了

新竹物流遭駭「官網癱瘓2天」　業者拚下午4點全面恢復

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲地瓜球闆娘封奶了！嬌喊：不想再穿那麼少　粉絲大呼可惜

白沙屯媽祖太神　鑾轎轉向孝媳！2天找到失蹤婆婆　夢中送男嬰！結紮男竟再得子

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

求白沙屯媽尋獲婆婆遺體！孝媳淚曝兩難心情：媽媽真的不在了

春雨鋒面「午後熱力」加持！　北東轉雨一路下到晚上

花蓮爆臭臭豆腐「進軍碧潭」！在地人一看招牌嚇壞：不可能吧？

做愛「射進去」能幫產婦催生？婦產科名醫：生理機轉上有道理

台灣人才懂！外國人「聽1旋律」往外衝卻傻了：以為是冰淇淋車

明晨最涼18度「周一回暖」　周四鋒面掃台

白沙屯媽祖進香「為何沒傳出鬧事？」　信徒揭3原因：摩擦較少

晚了4.5hrs大甲媽進彰化　過民生地下道時間曝...警方戒備中

季節交替過敏升溫！別把過敏當感冒　醫曝判斷關鍵對症治療

正妹美甲師看直播發願衝了！陪粉紅超跑進香　「願越大力量越狂」

安卓用戶快更新！LINE爆「無法傳送照片」災情　官方說明了

新竹物流遭駭「官網癱瘓2天」　業者拚下午4點全面恢復

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

爭冠對決跨季73連勝政大　國體大胡晉豪：沒有不能撼動的球隊

花蓮爆臭臭豆腐「進軍碧潭」！在地人一看招牌嚇壞：不可能吧？

櫻花姐姐現身帶動唱　與命理師雨揚同做公益

台北敦化北路工地起火！　火勢緊急撲滅幸無傷

快訊／國體大睽違8季重返UBA冠軍戰　將和跨季73連勝政大爭冠

星戰最強父子檔躍大銀幕！　曼達洛人死守「超Q金孫」古古：幹掉每個壞蛋

元元解放低胸炸上圍！　「被拍火辣事業線」網暈：看到妳都熱了

下一輪會談未定　伊朗副外長：川普推文很多，有時自相矛盾

奧莉維亞超狂「包下凡爾賽宮」熱舞！　睽違3年出輯嗨喊：想搖下車窗熱吻

徐至琦遭控滑雪團詐欺　反省自己：為什麼單身XD

生活熱門新聞

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

Threads「長按小飛機」隱藏功能曝！ 釣出負責人回應

印1張1元「影印店賺什麼？」　內行人揭密：半天賺數萬

大甲媽祖「千里眼將軍」掉落　廖大乙：主事者眼光要放遠

46萬香燈腳來了也沒用　北港餅店生意跌4成

31冰淇淋挖到「超大蟲腳」不只1隻　業者急聲明道歉：管理疏失

白沙屯媽祖進香「為何沒傳出鬧事？」　信徒揭3原因

明起4天熱爆　下週四雷雨區擴大

白沙屯媽祖回鑾已到龍井　雙媽會落空

錯過小孩出生、母親離世　氣象站技工吳俊明守護最北孤島35年

安卓用戶快更新！LINE無法傳照片　官方說明

「勇腳伯」腳傷逗留車站　站長暖助北返

週休二日有什麼好處？過來人：一目了然

她疑惑「為何要買0050」　網解答：完全不一樣

更多熱門

相關新聞

下面狂感染「70%愛愛中鏢」！醫曝男伴6大惡習

下面狂感染「70%愛愛中鏢」！醫曝男伴6大惡習

很多女性反覆感染婦科疾病，拼命治療、注重自己的清潔，卻忽略了一個關鍵因素——伴侶的衛生習慣！新竹國泰醫院婦產科張瑜芹主治醫師指出，研究顯示，高達60～70%的女性泌尿生殖道感染，其實透過親密接觸時伴侶帶來的細菌、病毒或黴菌造成。

涉詐保遭搜索　菡生婦幼診所聲明：造成病人不安深表歉意

涉詐保遭搜索　菡生婦幼診所聲明：造成病人不安深表歉意

菡生婦幼診所傳詐領健保費　停診2天

菡生婦幼診所傳詐領健保費　停診2天

名醫夫婦診所整棟求售　開價6.5億中山區最貴

名醫夫婦診所整棟求售　開價6.5億中山區最貴

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：是糖尿病

下面「流出白色乳酪」她竟完全無感！醫一驗驚：是糖尿病

關鍵字：

孕婦催產性行為催生婦產科孕期禁忌產程啟動

讀者迴響

熱門新聞

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

即／女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人慘被撞死

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

台女星瞞10年真相「兒子已30歲」

激戰同學父喊「爽」！小三要賠36萬

正妹潑水節「遭下迷姦藥」昏迷！兇手疑水槍

現場慘況曝光！71歲嬤「要停車卻衝進85度C」　撞死用餐客

柯文哲被噴辣椒水　2分鐘影片還原現場

日職驚悚一幕！現場急抬擔架

快訊／駐日代表李逸洋突宣布返台治療

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C突加速　撞進店內釀1死

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

荷莫茲20艘船「遭卡關、折返」！伊朗又祭新規定　

更多

最夯影音

更多
徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名
大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面