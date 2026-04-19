史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆推擠

▲大甲媽祖凌晨1點46分過民生地下道爆發第二波推擠。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，今（19）日凌晨1時45分終於通過彰化市民生地下道，較表定時間，延誤長達7小時。為防止搶轎衝突再度上演，警方於地下道周邊部署400名警民力高度戒備，現場再度爆發推擠成一團，所幸警方機動部隊立即介入，將雙方排除。

▲副董事長鄭銘坤說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

由於行程延誤過久，現場陣頭及接駕團體已等候多時，情緒緊繃。18日深夜10點多鑾轎行經彰化市區，一度因接駕推擠爆發衝突，造成3名員警受傷送醫，警方當場壓制2名滋事民眾，縣警局長陳世煌立即指派督察長林英煌前往醫院探視慰問3名受傷員警。

▲長髮女子疑遭甩倒爆發推擠。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今日凌晨通過民生地下道前，現場又傳出推擠狀況，一名長髮女子疑在混亂中遭甩倒在地，場面一度失控。所幸警方機動應變隊迅速介入隔離，未再傳出人員受傷。警方同時針對零星衝突，均能第一時間化解，並強調暴力零容忍立場。

▲大甲媽祖凌晨1點46分過民生地下道爆發第二波推擠。（圖／記者唐詠絮翻攝）

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤受訪時表示「爆發衝突鏡頭都有拍到，在地的接媽祖這份誠心，不過大家也要注意安全啦。警察也很辛苦，請大家體諒一下哦！」他並指出，「今年行程較晚，可能要趕一下路，會比較辛苦，呼籲信眾互相體諒」。

▲大甲媽祖凌晨1點46分過民生地下道爆發第二波推擠，警方立即介入排除。（圖／記者唐詠絮翻攝）