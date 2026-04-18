印1張1元「影印店賺什麼？」　內行人揭密：半天賺數萬元

▲對於影印店列印一張只要1元，有網友好奇，到底怎麼賺錢？釣出許多內行人解釋，真正是靠大單客戶，包括列印彩色或書面資料，一個下午就可以賺數萬。（示意圖／翻攝畫面）

文／鏡週刊

影印店比超商列印便宜，列印一張A4紙只要1元，一名網友好奇表示，有這麼多店員和工讀生，還有一堆設備，影印店是如何做生意？到底有沒有賺錢？貼文引發討論，有網友和原PO有相同的疑問，但有家裡開影印店的網友提到，有散客才會有客戶給大單，包括貼紙、大圖或學校用書面資料，都是主要收入，「一個下午可以賺到幾萬元」。

一名網友近日在Threads發文表示，影印店印一張只需要1元，但店內有很多設備，好幾個員工，加上營業時間長，還要開冷氣，不知道到底是靠什麼方式賺錢？貼文一出，引發熱議，有網友指出，住家附近那邊的影印店印一張只需要0.5元，不只員工數量很多，更是有20台電腦、20台影印機，和原PO一樣的困惑。

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其他內行網友則解釋，影印店主要靠印大量書本賺錢，尤其印彩色的話一張需要7元，一個下午能賺到幾萬元、一個月的請款更是高達20萬到30萬元；也有網友指出，「通常會去現場印製的都是小單而已，大單（公司文件印製、補習班講義文宣印製）都是直接信箱寄件，一次幾十本幾百本，都上萬」。

此外，有網友家裡正好開影印店，他提到沒有散客就沒有大單，「家裡剛好是做這行的，貼紙、標書、學校考卷、推甄資料或是大圖，這些都是主要收入，但其實沒有散客，也不會有這麼多的項目可以做」。



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