荷莫茲海峽又關！　川普緊急召開白宮戰情室會議

▲川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普18日上午召開白宮戰情室會議，與多名高層官員討論荷莫茲海峽最新危機，以及與伊朗談判的進展。2名美國官員指出，隨著停火期限逼近，美伊局勢正處於關鍵時刻。

美官員警告：談判若未能突破 戰事恐再爆發

美媒Axios報導，目前美伊達成的停火協議預計在3天後到期，但雙方尚未確定下一輪會談時間。一名美國高階官員警告，若近期未能取得突破，戰事可能在數日內再度爆發。

據另一名官員透露，參與戰情室會議的包括副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與財政部長貝森特（Scott Bessent）。其中范斯預計將參與下一輪美伊談判。

此外，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）、中央情報局長雷克里夫（John Ratcliffe），以及美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也出席會議，顯示美方高度重視當前情勢。白宮則未對相關內容發表評論。

Axios指出，一名知情人士透露，美伊原本在限制伊朗鈾濃縮技術及濃縮鈾庫存問題上逐步縮小分歧，但隨著荷莫茲海峽緊張局勢再度升高，談判進展受到影響。