女網紅宜蘭秘境泡湯辣翻！粉絲一看福利刷整排：好大的野溪溫泉

▲女網紅到野溪溫泉泡湯，火辣的衣著讓粉絲嗨翻。（圖／翻攝IG／小方糖）



記者柯振中／綜合報導

全台各處有許多秘境、野溪溫泉，成為喜愛探險、泡湯的聖地。近日女網紅「小方糖」前往位在宜蘭的「芃芃溫泉」泡湯，沒想到因為身材太過火辣，進而引起不少討論，不少粉絲也因此直呼「好大的野溪溫泉」。

比基尼自拍！小方糖驚呼：真的可以游泳

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小方糖近日分享前往芃芃溫泉等處泡湯的感想，直言首次看見會冒熱氣的溫泉河，且因為水的深度較深、無法踩到底部，因此「真的可以游泳」。

此外，小方糖還換上一身比基尼，並且透過自拍的視角，向粉絲分享泡湯時的照片。怎料因為身材太過火辣，不少粉絲看了驚呆直呼「好舒服喔」、「也太美了吧」、「好大的野溪溫泉」、「你拍得好好看。」

▲女網紅到野溪溫泉泡湯，火辣的衣著讓粉絲嗨翻。（圖／翻攝IG／小方糖）



曾遭怪手「滅泉」 遊客亂象惹怒部落

事實上，芃芃溫泉位在宜蘭縣大同鄉的英士部落一帶，一直以來都十分有名，不過去年因為大量遊客湧入，出現亂搭帳棚、亂停車，以及亂丟垃圾等亂象，導致防汛、水利等工程無法順利進行，怪手司機因而直接挖開溪床，讓溪水直接灌入，也導致原本溫熱的水池瞬間變成冷水。

▲▼小方糖時常在IG分享辣照，以及到各處秘境、野溪溫泉遊玩的照片。（圖／翻攝IG／小方糖）



輿論力挺村長！網嘆：素質差乾脆關掉

事件發生以後，網路上的輿論一面倒力挺怪手司機、村長，之所以會造成這種局面，也是遊客太多衍生亂象所導致，甚至也有人支持「乾脆不要再開放」。

▲▼小方糖時常在IG分享辣照，以及到各處秘境、野溪溫泉遊玩的照片。（圖／翻攝IG／小方糖）

