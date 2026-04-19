　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女網紅宜蘭秘境泡湯辣翻！粉絲一看福利刷整排：好大的野溪溫泉

▲▼野溪溫泉。（圖／翻攝IG／小方糖）

▲女網紅到野溪溫泉泡湯，火辣的衣著讓粉絲嗨翻。（圖／翻攝IG／小方糖）

記者柯振中／綜合報導

全台各處有許多秘境、野溪溫泉，成為喜愛探險、泡湯的聖地。近日女網紅「小方糖」前往位在宜蘭的「芃芃溫泉」泡湯，沒想到因為身材太過火辣，進而引起不少討論，不少粉絲也因此直呼「好大的野溪溫泉」。

比基尼自拍！小方糖驚呼：真的可以游泳

[廣告]請繼續往下閱讀...

小方糖近日分享前往芃芃溫泉等處泡湯的感想，直言首次看見會冒熱氣的溫泉河，且因為水的深度較深、無法踩到底部，因此「真的可以游泳」。

此外，小方糖還換上一身比基尼，並且透過自拍的視角，向粉絲分享泡湯時的照片。怎料因為身材太過火辣，不少粉絲看了驚呆直呼「好舒服喔」、「也太美了吧」、「好大的野溪溫泉」、「你拍得好好看。」

▲▼野溪溫泉。（圖／翻攝IG／小方糖）

▲女網紅到野溪溫泉泡湯，火辣的衣著讓粉絲嗨翻。（圖／翻攝IG／小方糖）

曾遭怪手「滅泉」　遊客亂象惹怒部落

事實上，芃芃溫泉位在宜蘭縣大同鄉的英士部落一帶，一直以來都十分有名，不過去年因為大量遊客湧入，出現亂搭帳棚、亂停車，以及亂丟垃圾等亂象，導致防汛、水利等工程無法順利進行，怪手司機因而直接挖開溪床，讓溪水直接灌入，也導致原本溫熱的水池瞬間變成冷水。

▲▼野溪溫泉。（圖／翻攝IG／小方糖）

▲▼小方糖時常在IG分享辣照，以及到各處秘境、野溪溫泉遊玩的照片。（圖／翻攝IG／小方糖）

▲▼野溪溫泉。（圖／翻攝IG／小方糖）

輿論力挺村長！網嘆：素質差乾脆關掉

事件發生以後，網路上的輿論一面倒力挺怪手司機、村長，之所以會造成這種局面，也是遊客太多衍生亂象所導致，甚至也有人支持「乾脆不要再開放」。

▲▼野溪溫泉。（圖／翻攝IG／小方糖）

▲▼小方糖時常在IG分享辣照，以及到各處秘境、野溪溫泉遊玩的照片。（圖／翻攝IG／小方糖）

▲▼野溪溫泉。（圖／翻攝IG／小方糖）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警遭圍毆受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女網紅宜蘭秘境泡湯辣翻！粉絲一看福利刷整排：好大的野溪溫泉

今彩539頭獎開出4注！　嘉義彩券行一口氣包辦3注

花蓮爆臭臭豆腐「進軍碧潭」！在地人一看招牌嚇壞：不可能吧？

做愛「射進去」能幫產婦催生？婦產科名醫：生理機轉上有道理

台灣人才懂！外國人「聽1旋律」往外衝卻傻了：以為是冰淇淋車

明晨最涼18度「周一回暖」　周四鋒面掃台

白沙屯媽祖進香「為何沒傳出鬧事？」　信徒揭3原因：摩擦較少

晚了4.5hrs大甲媽進彰化　過民生地下道時間曝...警方戒備中

季節交替過敏升溫！別把過敏當感冒　醫曝判斷關鍵對症治療

正妹美甲師看直播發願衝了！陪粉紅超跑進香　「願越大力量越狂」

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚　籲社會和諧政黨和解

大甲媽祖「千里眼將軍」掉落！　廖大乙：主事者眼光要放遠

現場慘況曝光！71歲嬤「停車卻衝進85度C」　客人店內用餐被撞死

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C停車場突加速　整台衝進店釀1死

鎮瀾宮千里眼神像掉落

女網紅宜蘭秘境泡湯辣翻！粉絲一看福利刷整排：好大的野溪溫泉

今彩539頭獎開出4注！　嘉義彩券行一口氣包辦3注

花蓮爆臭臭豆腐「進軍碧潭」！在地人一看招牌嚇壞：不可能吧？

做愛「射進去」能幫產婦催生？婦產科名醫：生理機轉上有道理

台灣人才懂！外國人「聽1旋律」往外衝卻傻了：以為是冰淇淋車

明晨最涼18度「周一回暖」　周四鋒面掃台

白沙屯媽祖進香「為何沒傳出鬧事？」　信徒揭3原因：摩擦較少

晚了4.5hrs大甲媽進彰化　過民生地下道時間曝...警方戒備中

季節交替過敏升溫！別把過敏當感冒　醫曝判斷關鍵對症治療

正妹美甲師看直播發願衝了！陪粉紅超跑進香　「願越大力量越狂」

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆推擠

李灝宇手套藏國旗亮點吸睛　大聯盟官網記者轉發大讚「很喜歡」

女網紅宜蘭秘境泡湯辣翻！粉絲一看福利刷整排：好大的野溪溫泉

3遊客遲到15分鐘「濟州郵輪直接開走」！行李被丟下船

中國律師現身台中地院「幫打官司」　檢方偵結不起訴

2026桃園市長選戰　黃姓宗親會全力展開輔選黃世杰

2026桃園桐花祭盛大開幕　串聯五區13秘境8路線體驗五月雪

南消溪北救護再升級！新營專責隊啟動雙軌出勤　高階醫療直送第一線

印度籍油輪荷莫茲海峽遇襲！印方召見大使與伊朗交涉

涼感寢具、人寵共用空間詢問度高！宜得利打造沉浸式生活展

舒淇自虧素顏「像50歲女人」　向導演自薦：我可以減肥5kg

生活熱門新聞

今彩539頭獎開出4注！同一家店包辦3注

做愛「射進去」能幫產婦催生？名醫說話

花蓮爆臭臭豆腐「進軍碧潭」！在地人見招牌嚇壞

白沙屯媽祖進香「為何沒傳出鬧事？」　信徒揭3原因

安卓用戶快更新！LINE無法傳照片　官方說明

週休二日有什麼好處？過來人：一目了然

女網紅泡湯辣翻！粉絲嗨：好大的野溪溫泉

Threads「長按小飛機」隱藏功能曝！ 釣出負責人回應

台灣人才懂！外國人「聽1旋律」往外衝卻傻了

明晨最涼18度「周一回暖」　周四鋒面掃台

高中生畢旅去台南抱怨「有災難感」！一票人反駁

美甲師陪粉紅超跑進香　「願大力量狂」

46萬香燈腳來了也沒用　北港餅店生意跌4成

印1張1元「影印店賺什麼？」　內行人揭密：半天賺數萬

更多熱門

相關新聞

流浪貓頭卡塑膠袋險釀意外　警即時戒護化解危機

流浪貓頭卡塑膠袋險釀意外　警即時戒護化解危機

東港警分局員警日前執勤時，發現一隻流浪貓頭部受困塑膠袋，在車道上驚慌亂竄險象環生，員警立即上前戒護並協助引導，避免發生交通事故。所幸貓咪在警方守護下順利掙脫束縛，平安逃離現場，也再次提醒民眾妥善處理垃圾，共同守護環境與動物安全。

植樹節送苗引排隊人潮　台中議員服務處逾400人領樹苗

植樹節送苗引排隊人潮　台中議員服務處逾400人領樹苗

屏東小虎鯨集體擱淺　4隻已死亡

屏東小虎鯨集體擱淺　4隻已死亡

轉作太陽能！屏東芒果農吐真心話

轉作太陽能！屏東芒果農吐真心話

高雄「美濃大峽谷」擬修法補破網！　盜採砂石最重罰1億、關到死

高雄「美濃大峽谷」擬修法補破網！　盜採砂石最重罰1億、關到死

關鍵字：

野溪溫泉小方糖宜蘭秘境遊客亂象環境保護

讀者迴響

熱門新聞

大甲盃開打！2警倒地受傷流血

大甲媽彰化大亂鬥 　3警遭圍毆受傷

福原愛生了！　「產後首露面」近照曝光

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

激戰同學父喊「爽」！小三要賠36萬

今彩539頭獎開出4注！同一家店包辦3注

下面狂感染「70%愛愛中鏢」！醫曝男伴6大惡習

去年陪媽媽看丁噹演唱會　吳中純愛女悲痛現身高雄

做愛「射進去」能幫產婦催生？名醫說話

嫂嫂遭家暴出面「幫Jisoo說話」　開口求情：他的妹妹不知情⋯

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

快訊／駐日代表李逸洋突宣布返台治療

巴基斯坦331童染HIV　醫院針筒重複使用

花蓮爆臭臭豆腐「進軍碧潭」！在地人見招牌嚇壞

伊朗開放海峽前神秘客現身！7.6億放空原油

更多

最夯影音

更多
柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場
白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

白沙屯媽祖停駕童綜合醫院！　為住院中86歲爐主、醫護與病友賜福

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

柯文哲逢甲夜市被噴辣椒水！民眾黨提告　控4次攻擊害20人不適

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人吃早餐慘被撞死

柯文哲被噴辣椒水影片

柯文哲被噴辣椒水影片

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面