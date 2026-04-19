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伊朗之後下一目標！　川普曝「可能」對古巴展開軍事行動

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普在中東戰事尚未落幕之際，再度對古巴釋出強硬訊號，暗示不排除採取軍事行動，引發國際關注。

川普下一個目標看上古巴？

白宮官方社群發布川普在空軍一號受訪片段，當被問及「下一個目標是否為古巴」時，他回應「這要看你怎麼定義軍事行動」，未正面否認相關可能性。當記者追問是否會如同先前對委內瑞拉與伊朗的行動時，川普直言「很有可能」，並再度強調定義問題。

川普政府今年1月才對委內瑞拉採取行動並逮捕總統馬杜羅（Nicolás Maduro），2月28日又與以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，使美國對外政策持續朝強硬方向發展。

川普：古巴是一個失敗的國家

在古巴議題上，川普日前於白宮演說中重申，古巴是一個「失敗的國家」，並表示在結束對伊朗戰爭後，可能將注意力轉向古巴。美方近期也已加強對古巴施壓，包括限制其石油來源、推動拉美國家降低合作，並試圖在外交上孤立古巴政權。

川普同時公開要求古巴領導人迪亞斯卡內爾（Miguel Díaz-Canel）下台。不過對方拒絕辭職，並表示願意進行對話，但不接受在外部壓力下讓步。

隨著美伊談判進展不順，加上川普接連釋出強硬言論，美國是否擴大軍事行動範圍，成為外界關注焦點。

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