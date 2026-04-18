331童染HIV！巴基斯坦醫院爆疏失　BBC臥底直擊：針筒重複使用

▲巴基斯坦爆發孩童感染HIV事件，BBC臥底調查，發現醫院重複使用針筒。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

巴基斯坦旁遮普省唐薩市（Taunsa）在2024年11月至2025年10月期間，至少有331名孩童感染HIV病毒，根據BBC臥底調查，這狀況與當地醫院工作人員重複使用針筒有關。其中一名年僅8歲的HIV陽性患者在確診不久後過世，他的母親透露，孩子生前高燒難耐，在雨中痛苦扭動身體，猶如「被丟進熱油裡一樣」。

整起事件在2024年底被揭發，當地醫師凱斯拉尼（Gul Qaisrani）發現來診所的HIV陽性孩童數量增加，且幾乎所有孩子都曾在THQ Taunsa醫院接受過治療。凱斯拉尼稱，患者家屬曾告知THQ Taunsa醫院有重複使用注射器的狀況，且即便當場提出質疑，也未獲重視。

事情爆發後，當地政府承諾採取行動，並在2025年3月暫停THQ Taunsa醫院主管職務。只不過BBC調查顯示，危險注射行為仍存在。

BBC直擊 醫院人員重複使用針頭

BBC臥底團隊在THQ Taunsa醫院進行長達32小時的偷拍，赫然發現醫護人員多次重複使用針筒，且醫護人員包括醫師在內，有66次在未戴無菌手套的情況下直接替病患進行注射，即便醫院牆上就貼著安全注射操作的標語。傳染病專家艾哈邁德（Altaf Ahmed）在觀看影片後批評，即便更換針頭，注射器本體（針筒）若殘留病毒，依然會造成傳染。

然而該院現任院長布茲達（Qasim Buzdar）面對指控卻拒絕承認影片真實性，聲稱影像可能是擺拍或接任前的舊資料，強調「我非常有信心，大家可以放心來這間醫院接受治療」。

官方資料顯示，在331起孩童HIV病例之中，超過一半個案的感染途徑為受汙染的針頭，其餘個案遭傳染的途徑並未列出。

8歲男童阿敏（Mohammed Amin）在感染HIV不久後便病逝。他的母親透露，阿敏生前高燒不退，堅持要在雨中睡，只能痛苦扭動身軀，就像是被扔進滾燙油鍋那樣。

後來10歲姊姊阿斯瑪（Asma）也被驗出HIV陽性，如今的她體重下降，面臨終身治療，由於染病，鄰居常不准小孩與她玩耍，但她仍努力求學，「我長大之後，我想當醫生」。