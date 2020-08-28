開放美豬牛進口挨批！蘇貞昌列3政策、4張圖緩頰：讓台灣大步走出去

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

蔡英文政府28日宣布開放美豬、美牛肉進口後，隨即遭外界批評是「雙標黨」。對此，行政院長蘇貞昌晚間在臉書釋出4張圖解釋，馬政府時期早就開放含有萊克多巴胺的美牛進口，加上中美貿易戰讓世界貿易情勢出現結構性改變，現在正是台灣勇敢前進世界的關鍵時刻，政府有信心「依據國際標準、嚴格監督過程及保護畜牧產業的前提下，讓台灣大步走出去。」

▲蘇貞昌在臉書發文解釋民眾疑慮。（圖／翻攝蘇貞昌臉書，下同）



蘇貞昌在臉書發文表示，中美貿易戰讓世界貿易情勢出現結構性的改變，全球面臨新冠肺炎疫情，讓台灣因為優秀的防疫成績，被世界看見。目前各國信任台灣，因此他認為現在正是台灣把握關鍵時刻，勇敢踏出這一步，前進世界，並強調機會稍縱即逝。

蘇貞昌表示，早在馬政府時期，台灣就已開放含有萊克多巴胺的美牛進口，「今天，為了降低貿易談判的障礙、接軌國際標準，我們會比照周邊飲食習慣相近的日韓等國，用國際標準來規範美國豬牛肉品的進口。」

蘇貞昌點出政府要求各界提前準備的事項，包含學校營養午餐一律使用本土豬牛肉品、市面上所有肉品必須標示原產地、農委會拿出作為保護養豬戶等。

「台灣在中美貿易戰中表現穩健，獲利最多，經濟成長亞洲四小龍第一。現在就是台灣走向世界的最佳時機。」蘇貞昌強調，台灣守住非洲豬瘟、新冠肺炎，成功讓口蹄疫拔針，因此政府有信心「依據國際標準、嚴格監督過程及保護畜牧產業的前提下，讓台灣大步走出去。」

►鍋寶養生燉鍋原價4760元「限時下殺890元」