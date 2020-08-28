當年禮讓公費生資格！最新近況曝光　雷家佳錄取國家人權委員會

圖文／鏡週刊

國家人權委員會8月1日正式揭牌後，監察院本月上旬曾公開徵才，今（28日）監察院官網公告8位約聘專員錄取名單，名單中包括曾在17年前禮讓給大學聯招榜首、921受災戶張穎華，毅然放棄國防管理學院法律系公費生錄取資格而成為佳話的雷家佳，引人注目。

排灣族的雷家佳在高雄長大，2003年高雄女中畢業時因家境不好，考上國防管理學院法律系公費生資格，最後卻決定禮讓備取的921地震受災戶張穎華，自己就讀政大法律系，這段佳話也成為當時媒體焦點。雷2007年從政大法律系畢業後，曾加入原舞團擔任舞者，後來他在原民會擔任專案研究員。

2018年家佳曾參與「原住民族教育轉型正義原桌論壇」活動，當時她曾以自身經驗為例，強調她國中時的老師曾說原住民會加分，所以不用太努力讀書，讓她下決心要努力證明自己的能力，順利考進前幾志願的學校。她也認為，增加原鄉教育資源才是比考試加分更能有效提升原住民教育程度、保存傳統文化的作法。

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至於張穎華，不但以第一名成績從國防管理學院畢業，且2008年她也順利以第3名考上軍法官並擔任軍事檢察官，但2013年8月《軍事審判法》廢止，她是否轉任國防部其他法律諮詢工作，則並無後續消息。

根據監察院徵才公告，約聘專員未來的工作內容包括：協助辦理促進及保障人權事務、協助推動執行國家人權委員會職權、協助辦理相關人權議題研究企劃與國內外交流推廣、協助辦理侵害人權及各種形式歧視事件訪查相關作業及其他交辦事項。



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