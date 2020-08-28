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登八通關古道墜百米深谷！男腦震盪全身劇痛　直升機吊掛送醫

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▲▼傷者有腦震盪現象而且一搬運就全身劇痛，救援人員以擔架固定全身搬運。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼傷者有腦震盪現象而且一搬動就全身劇痛，救援人員以擔架固定全身搬運。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一行四人登山隊攀登八通關古道，26日上午來到古道26K抱崖附近，其中一人男性山友不慎失足，墜落坡度約75度，深約100公尺山谷，造成頭部受傷有腦震盪、意識模糊情形，同隊2名山友留下陪同傷者紮營待援，另一謝姓隊友則尋找通訊良好處所報案請求協助。

▲▼傷者有腦震盪現象而且一搬運就全身劇痛，救援人員以擔架固定全身搬運。（圖／花蓮消防局提供，下同）
 
花蓮消防局於當日上午12時接獲報案，立即召集第一梯搜救人員，包括消防局警消3名、國家公園護管員1名、林務局巡山員1名，合計5名整備後於下午2時許由瓦拉米登山口入山，當天晚間6點左右在瓦拉米山屋與報案者會合。

▲▼傷者有腦震盪現象而且一搬運就全身劇痛，救援人員以擔架固定全身搬運。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼救援人員將傷者抬到空曠處由直升機載送下山。
 
隔日因天候因素無法以直升機執行載運，消防局派遣第二梯次搜救人員，消防局警消2名、保七員警1名、林務局巡山員1名、山域義消2名、卓溪登山協會2名合計8名，由瓦拉米登山口地面挺進。第一梯次搜救人員27日11時許接觸到傷者，先給予適當醫療照護，12時許將傷者移至步道上，因傷者傷勢嚴重搬運時會導致劇烈疼痛，故由現場人員就地紮營照護。

▲▼傷者有腦震盪現象而且一搬運就全身劇痛，救援人員以擔架固定全身搬運。（圖／花蓮消防局提供，下同）
 
28日上午8時第一梯次搜救人員將傷者搬運至墜落點附近之合適直升機降落點，8點50分時直升機執行傷患吊掛成功，傷者立即花蓮市醫院醫急救。
 
花蓮消防局提醒民眾，登山活動充滿不確定風險，登山前應確實評估自身體能，並查詢山上氣候，備齊登山裝備、衣物，行經危險路段、天候不佳務必小心行走，以免憾事發生。

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