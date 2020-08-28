486先生曝館長「病床照」　上千粉絲湧入祈願：為了台灣撐下去

▲486先生臉書貼出館長「病床照」，粉絲紛紛湧入留言。（圖／翻攝自臉書／486先生）

記者柯沛辰／綜合報導

「館長」陳之漢28日凌晨遭人連開3槍，導致右臂和右大腿中彈。同為網紅的486先生晚間PO出一張「病床照」，祝福館長早日康復，引發迴響。事實上，這是館長去年7月臥床換血的照片，但不少網友看完以為是現況照，直呼館長面色不錯。

館長在自家健身房前遭23歲劉姓男子埋伏連開3槍，當下開直播交代後事，盼大家能照顧他的妻小。事後，館長送醫急救脫險，但劉嫌身分啟人疑竇，疑有幕後主使，因此28日晚間遭聲押禁見。

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網紅486先生聽聞此事，第一時間在臉書氣憤大罵，「怒！這年頭是怎樣？蔡阿嘎被打，館長被開槍，希望館長無大礙，我覺得這非常不單純。若館長真得如何，他的父母小孩我絕對會幫忙，義不容辭！」

▲486先生發文力挺，強調館長若有三長兩短，一定義不容辭。（合成圖／翻攝自臉書／館長、486先生）

事隔7小時，486先生再次貼出館長在病床上的照片，祝福早日康復。上千網友紛紛留言，「加油，早日康復」、「感覺床好小」、「床也太小張」、「看起來沒有大礙，人沒事就好」、「看起來恢復得不錯！早日康復！」

截至晚間10點為止，該張照片已有近3萬人按讚、1300則留言。

事實上，這張照片出自2019年7月28日。當時館長在臉書貼出4張躺在病床的照片，兩隻手臂插著針頭，坦言長期工作壓力大、飲食作息也不正常，到院進行「血漿置換術」，「希望我的身體再多撐一點時間」。不料現在傳出無辜遭槍擊，再度讓死忠粉絲揪心。

▲粉絲紛紛祝福早日康復，還有人留言「看起來恢復得不錯」。（圖／翻攝自臉書／486先生）