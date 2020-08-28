請館長道歉！　台灣草蝦暨養殖協會挺養殖業：商業經營不應打擊本土產業

▲台灣草蝦暨養殖協會協助養殖業者澄清國產蝦用藥疑慮，並希望「館長」公開向全台灣的養蝦農道歉，修正口誤傷害繼續蔓延。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣草蝦暨養殖協會理事長陳勤富，在台南市議會召開記者會，公開指責最近因網紅「館長」直播銷售進口蝦類時，提到數年前台灣本地草蝦養殖過程用藥問題，不但引起民眾誤解，更令蝦類養殖業者蒙受不白之冤，呼籲陳之漢館長必須公開向全台灣的養蝦農道歉，修正口誤傷害繼續蔓延。

陳勤富表示，我國養蝦業歷經數次波折，目前養殖管理已經引進智慧科技及友善環境作法，品質更是大幅提升，比起進口產品絕對不遜色，希望藉此提供消費者正確的資訊，安心享用本地養殖蝦類產品。

陳勤富說，我國食藥署曾於2016年針對全台販售蝦仁、蝦子的市場抽查231件產品，有12件不符食安規定，原因包括：二氧化硫含量超標、不合格動物用藥等。被抽檢出不符規定的產品係涵蓋本產及進口冷凍各種蝦類商品，少部分盤商或加工業者為避免蝦頭黑變，而添加過量二氧化硫相關藥劑，已讓養殖漁民蒙受不白之冤，如今舊事重提再度受到傷害，因此特別呼籲，商業經營不應打擊本土產業。

市議員陳昆和、蔡秋蘭等人表示，食安是消費者及養蝦漁民都很重視的問題，而且養蝦投藥成本相當高，也沒有效果，因此養殖漁民幾乎都不會投藥，目前養殖業者已不再以高密度養殖拚生產量第一做為唯一的目標，現在多能善用水色的管理、菌藻共存生態養殖、益生菌的利用及魚病的預防檢測，並結合智慧科技養殖等友善環境的養殖手法，除了降低蝦病爆發的問題，更使生產的蝦類品質不斷提昇。

為確保國產水產品衛生安全，漁業署每年均辦理未上市水產品抽驗，而衛生機關也加強對市售端抽驗管理，希望藉由漁民的自主管理、產品的產銷履歷以及政府監測體系，使國內銷售的水產品不論來源是國產或國外進口，從產地到消費地的過程都要能透明化、可追蹤，以充分保障消費者的水產食品安全。

陳勤富理事長希望國人對養殖漁民的辛勞與努力，能多加鼓勵和肯定，並多食用國產蝦類。包括嘉義大學水生生物科學系陳哲俊教授、台南市漁業科長吳國霖也在會中就養殖與用藥問題提出說明，對養蝦漁民加油鼓勵，這對澄清國產蝦用藥的疑慮幫助甚大。

不過「館長」可能暫時無法回應，因他在28日凌晨3時許遭劉姓男子槍擊送醫，經研判為多處外傷、骨折，院方隨即安排手術，所幸館長雖然傷口多，但生命跡象穩定，6、7小時手術過後，目前人須進行觀察治療，若沒有感染一個多星期左右有望可以出院。



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