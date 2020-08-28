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「吃剩飯」鋼鐵壯男失明、癱瘓！吃這5種隔夜菜=殘害身體…阿公下場也超慘

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▲▼32歲男疑吃隔夜菜致失明癱瘓。（圖／翻攝自千龍網）

▲32歲男疑吃隔夜菜致失明癱瘓。（圖／翻攝自千龍網）

記者鄭思楠／綜合報導

現在，很多白領都會前一天多做些食物冰冰箱，當第二天的便當。不過，這個習慣恐致命！西安一名32歲壯男就因吃隔夜菜，引發急性腎功能衰竭，在ICU搶救了近1個月，雖然他事後僥倖活命，但不幸失明、癱瘓。對此，醫生警告，有5種隔夜菜千萬不能吃。

32歲的西安男子曾春，曾經是一名記者，3年前突然嘔吐後診斷為急性腎功能衰竭，在ICU住了近1個月。他形容，當時和死神進行了一場鬥爭。

曾春說,原本身體還挺好的，身高180公分，體重80多公斤，熱愛體育，原任職陝西華商報記者，2017年4月份突然嘔吐噁心乏力，當時膽汁和胃酸都吐出來。

醫生推測，他吃了冰箱內剩菜剩飯出現中毒症狀，致急性胰臟炎及腎衰竭，加肝功能損傷。

曾春回憶，當時左手、右手、大腿，全身插滿針管，更因此失明，醫院每天給他下病危通知書。2017年9月20日，他甚至下半身癱瘓了，整整3年來，都靠母親寸步不離照顧。不過，他說，只要活著就有希望。

早午餐（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲5種食物隔夜不能吃。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

無獨有偶，湖北荊州65歲的劉姓男子也是在一天中午，吃了前一天晚上剩下的魚蝦等食物後不久，便出現發熱、腹瀉，一天拉了20多次，3天後病危送醫急救。武漢大學人民醫院急診科檢查發現，他的腎臟功能基本喪失，確診為急性腎衰竭。

西京醫院消化內科副主任周新民教授提醒，隔夜冷凍食物有兩大安全問題，一是微生物繁殖，會導致食物變質；二是亞硝酸鹽增多，會引起食物中毒。

周新民說，不少家庭常常會有剩菜剩飯，吃隔夜菜也就在所難免。那隔夜菜怎麼處理比較好呢？他指出，「要做到提前分裝，剩飯剩菜最好放在玻璃容器內，尤其關鍵的是，再次食用時要做到徹底加熱，把菜整體加熱到100℃，保持沸騰3分鐘以上。」

此外，還有5種隔夜菜不能吃。

1. 隔夜海鮮。

海鮮食物蛋白質含量高，放置時間久了，不僅會給肝臟造成傷害，而且海鮮食物非常容易變質。

2.隔夜的綠葉菜。

綠葉菜，因為放置時間長會產生很多亞硝酸鹽，而且隔夜後顏色也會變暗黃，再熱也不好吃。

3.隔夜的未熟雞蛋。

在水煮蛋的時候，很多人喜歡吃溏心蛋，因為蛋黃沒有凝固，在長時間放置的時候很容易滋生細菌，所以溏心蛋不能長期放置，不過完全煮熟的雞蛋放置48個小時是完全沒問題的。

4.隔夜的銀耳和蘑菇。

銀耳蘑菇和綠葉菜一樣，長時間放置會生成亞硝酸鹽，所以也不要放置時間太長，最好做多少吃多少。

5.隔夜滷味。

滷味放置時間久了會滋生細菌，所以也要吃多少買多少，不要放置時間太長。

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