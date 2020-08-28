回顧／美牛美豬14年來「進不進口無限輪迴」　重點在3大爭議

▲總統蔡英文對開放進口美牛美豬發表談話。（示意圖／總統府提供）

記者黃凱翊／台北報導

由於近來蔡政府與美方的合作愈趨緊密，美牛美豬是否進口台灣，近日再度成為政治焦點。總統蔡英文今（28日）也發表最新談話，宣布開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。回顧台灣進口美國牛肉的爭議，最早可以追溯到1996年。

美國食品藥品監督管理局（FDA）從1996年開始，容許萊克多巴胺被添加至牛豬飼料中，用來增加牛豬瘦肉比例，也就是一般國人熟知的瘦肉精的一種，雖禁止直接使用於人體，但因在2002年發生中毒事件，2006年台灣公告禁用萊克多巴胺，2012年聯合國通過草案，核准萊克多巴胺在牛肉、豬肉的殘留量為10ppb。

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除了瘦肉精的關係之外，狂牛症也是台灣是否進口美牛的考量之一，美國在2003年曾出現狂牛症，當時世界各國開始紛紛禁止美國牛肉進口，台灣也是其中一。直到2005年4月台灣重新恢復進口美牛，但到了6月就因為狂牛症考量，再度禁止進口。

2007年衛生署及農委會在美國壓力下宣布解禁，改為進口肉品可添加，國內不可添加，但隨即遭到我國豬農抗議後取消解禁。2012年聯合國訂出瘦肉精的最高殘留量標準後，衛生署就訂定了牛肌肉部分萊克多巴胺的殘留量為10ppb，開放含萊克多巴胺的美牛進入台灣市場，但豬肉並未開放。

▲美牛因為油花分布均勻，是許多饕客的最愛。（圖／記者許宥孺翻攝）

美牛之所以廣受饕客們喜愛，其中一個因素是美國牛從小就被限制行動，因此牛肉中會充滿脂肪，油花分布均勻，口感極佳，才會讓許多人希望可以吃到美牛；而萊克多巴胺不僅可以讓牛豬增加瘦肉比例，更可以降低飼料成本並縮短飼養時間，卻依舊能吃得到肥美的美牛美豬。

一直以來台灣開放美牛美豬的問題都與執政黨是否親美息息關係，美國在台協會就曾表示，希望能夠放寬檢驗標準，否則台美貿易投資架構協訂及免簽證等優惠將會受到影響。

台灣藝術大學教授賴祥蔚投稿《雲論》專欄時表示，台美雙方想要簽訂自由貿易協定（FTA），最大的問題就是卡在美牛美豬沒辦法出口到台灣。國民黨執政時一度考慮開放美牛美豬，民進黨結合民意強烈反彈，還有媒體批評是出賣台灣。民進黨執政如果開放美牛美豬，反彈必然不小，也怕會有賣台之譏。更何況，蔡英文總統與辭世不久的李登輝前總統交好；身為農業專家的李前總統一向反對開放美牛美豬，他的意見仍有重要影響力。

賴祥蔚認為，美牛美豬開放進口之所以充滿爭議，原因之一就是台美飲食習慣不同，雖然美國容許肉類驗出合理含量的萊克多巴胺，但台灣人會吃肉類內臟，同樣的含量標準，台灣人吃下去的萊克多巴胺會更多，對人體的危害影響將可能更大；另外若是開放進口，勢必會衝擊台灣的本土畜牧業，尤其是國內養豬業者，十年內低價美國豬肉可能就占領台灣豬肉市場的三至五成，如此一來不僅影響台灣經濟，更可能造成選票流失。