　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

回顧／美牛美豬14年來「進不進口無限輪迴」　重點在3大爭議

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼總統蔡英文接見「109年度全國模範勞工及其眷屬」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文對開放進口美牛美豬發表談話。（示意圖／總統府提供）

記者黃凱翊／台北報導

由於近來蔡政府與美方的合作愈趨緊密，美牛美豬是否進口台灣，近日再度成為政治焦點。總統蔡英文今（28日）也發表最新談話，宣布開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。回顧台灣進口美國牛肉的爭議，最早可以追溯到1996年。

美國食品藥品監督管理局（FDA）從1996年開始，容許萊克多巴胺被添加至牛豬飼料中，用來增加牛豬瘦肉比例，也就是一般國人熟知的瘦肉精的一種，雖禁止直接使用於人體，但因在2002年發生中毒事件，2006年台灣公告禁用萊克多巴胺，2012年聯合國通過草案，核准萊克多巴胺在牛肉、豬肉的殘留量為10ppb。

請繼續往下閱讀...

除了瘦肉精的關係之外，狂牛症也是台灣是否進口美牛的考量之一，美國在2003年曾出現狂牛症，當時世界各國開始紛紛禁止美國牛肉進口，台灣也是其中一。直到2005年4月台灣重新恢復進口美牛，但到了6月就因為狂牛症考量，再度禁止進口。

2007年衛生署及農委會在美國壓力下宣布解禁，改為進口肉品可添加，國內不可添加，但隨即遭到我國豬農抗議後取消解禁。2012年聯合國訂出瘦肉精的最高殘留量標準後，衛生署就訂定了牛肌肉部分萊克多巴胺的殘留量為10ppb，開放含萊克多巴胺的美牛進入台灣市場，但豬肉並未開放。

▲嚴選prime牛肉皿。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲美牛因為油花分布均勻，是許多饕客的最愛。（圖／記者許宥孺翻攝）

美牛之所以廣受饕客們喜愛，其中一個因素是美國牛從小就被限制行動，因此牛肉中會充滿脂肪，油花分布均勻，口感極佳，才會讓許多人希望可以吃到美牛；而萊克多巴胺不僅可以讓牛豬增加瘦肉比例，更可以降低飼料成本並縮短飼養時間，卻依舊能吃得到肥美的美牛美豬。

一直以來台灣開放美牛美豬的問題都與執政黨是否親美息息關係，美國在台協會就曾表示，希望能夠放寬檢驗標準，否則台美貿易投資架構協訂及免簽證等優惠將會受到影響。

台灣藝術大學教授賴祥蔚投稿《雲論》專欄時表示，台美雙方想要簽訂自由貿易協定（FTA），最大的問題就是卡在美牛美豬沒辦法出口到台灣。國民黨執政時一度考慮開放美牛美豬，民進黨結合民意強烈反彈，還有媒體批評是出賣台灣。民進黨執政如果開放美牛美豬，反彈必然不小，也怕會有賣台之譏。更何況，蔡英文總統與辭世不久的李登輝前總統交好；身為農業專家的李前總統一向反對開放美牛美豬，他的意見仍有重要影響力。

賴祥蔚認為，美牛美豬開放進口之所以充滿爭議，原因之一就是台美飲食習慣不同，雖然美國容許肉類驗出合理含量的萊克多巴胺，但台灣人會吃肉類內臟，同樣的含量標準，台灣人吃下去的萊克多巴胺會更多，對人體的危害影響將可能更大；另外若是開放進口，勢必會衝擊台灣的本土畜牧業，尤其是國內養豬業者，十年內低價美國豬肉可能就占領台灣豬肉市場的三至五成，如此一來不僅影響台灣經濟，更可能造成選票流失。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
影／豆漿店換瓦斯閃燃！2女驚逃　29歲苦命兒燒成焦屍
砸2600萬救網站！工程師狂追加費用　館長3天前才求救：遇到
快訊／颱風「梅莎」生成！持續增胖恐成中颱　北上逼近台
體重可換住宿費！每公斤「現折20元」爽住高檔飯店
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

這照片有臭味！妹子搭車撞見「放2週果皮」怒自拍　曝高清腳底板…網吐了

9號颱「梅莎」周日增強成中颱！周一最近台⋯氣象局曝海警發布機率

回顧／美牛美豬14年來「進不進口無限輪迴」　重點在3大爭議

快訊／第9號颱風「梅莎」生成！持續增胖恐成中颱⋯周日北上逼近台

5個月內2網紅受攻擊！館長狂粉轟3槍　網驚：作風大膽有危險

逛好市多「這句話」不能信！她進場走一圈　結帳一低頭…翻船了：太狼狽

高雄雨彈突襲！郵差哥「反射動作」惹鼻酸...全身濕透繼續送　萬人淚讚爆

瘦肉精美豬進來了！養豬協會怒「忽然拍板沒溝通」擬北上抗議

七月普渡！3歲女童曝「好兄弟進食區」...媽瞬間嚇歪：別吵衪們吃飯

疫情衝擊大　南鯤鯓代天府中元大普度贊普桌數上萬減至3647桌

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

黑汪被抓紮...牠竟帶路到回收場　志工見3汪「鐵鍊勒脖」氣炸急送醫

這照片有臭味！妹子搭車撞見「放2週果皮」怒自拍　曝高清腳底板…網吐了

9號颱「梅莎」周日增強成中颱！周一最近台⋯氣象局曝海警發布機率

回顧／美牛美豬14年來「進不進口無限輪迴」　重點在3大爭議

快訊／第9號颱風「梅莎」生成！持續增胖恐成中颱⋯周日北上逼近台

5個月內2網紅受攻擊！館長狂粉轟3槍　網驚：作風大膽有危險

逛好市多「這句話」不能信！她進場走一圈　結帳一低頭…翻船了：太狼狽

高雄雨彈突襲！郵差哥「反射動作」惹鼻酸...全身濕透繼續送　萬人淚讚爆

瘦肉精美豬進來了！養豬協會怒「忽然拍板沒溝通」擬北上抗議

七月普渡！3歲女童曝「好兄弟進食區」...媽瞬間嚇歪：別吵衪們吃飯

疫情衝擊大　南鯤鯓代天府中元大普度贊普桌數上萬減至3647桌

勞動部鼓勵青年投身新興重點產業　參加職訓最高補助10萬元

楊穎超／台灣對於ECFA應有的看法

友人向父母討財產被拒而暴怒！　她傻眼「想絕交」：被寵壞的孩子

他掀貓腿驚見「2粒木瓜奶狂晃」　深V事業線笑翻網：喵界胸器

安倍丟辭職震撼彈！日政府各機關錯愕　「外交關係」最挫…高官憂：未來變得未知

韓疫情二度爆發⋯醫生又罷工　IU「找到護理師協會」直接捐款

這照片有臭味！妹子搭車撞見「放2週果皮」怒自拍　曝高清腳底板…網吐了

譴責中國破壞南海秩序　美國防部長：印太地區寸土不讓

高雄電影節「國際短片競賽」入圍名單出爐！　87部作品搶130萬獎金

優良農建工程台東林管處榮獲3獎　木育球池、森林彈珠遊戲牆超好玩

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

館長徒弟秀「職業等級」傷口處理！網PO文大讚

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

砸2600萬救網站！館長3天前求救：遇流氓

館長中三槍倒地！　網友列3點懷疑「早有預謀」

開槍打館長全避開要害！網驚呆：有練過

中元普渡要到了　專家：4種人要注意

菲律賓東方熱帶系統發展中　 最快週六成颱

梅莎最快今晚生成！近台恐是中颱強度

他轟「館長中彈自導自演」　網備份坐等被吉

開槍轟館長　網分析兇手3動作：可以判很輕

發起「萬人吃台灣蝦」回嗆館長　黃國良：看誰還敢糟蹋我們

快訊／第9號颱風「梅莎」生成

通路口罩10月恐調漲！熔噴布徵用價格調升90元

梅莎颱風最快明生成！　吳德榮：比中颱巴威強具不確定性

更多熱門

相關新聞

美豬、美牛開放進口　食安專家質疑

美豬、美牛開放進口　食安專家質疑

總統蔡英文及行政院長蘇貞昌28日在台北賓館舉行「行政立法協調會報」，並針對美豬、美牛進口議題進行討論，事後有官員證實，行政團隊決定開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。對此，食安專家表示，民進黨是馬政府時代開放美豬、美牛最大的反對黨，希望能好好說服國人，「為何當時反對，現在又覺得可以？」

跨時空打臉！民進黨反對進口美豬

跨時空打臉！民進黨反對進口美豬

綠委證實開放美國牛豬　政院盼促成溝通

綠委證實開放美國牛豬　政院盼促成溝通

瘦肉精美豬進來了！養豬協會擬北上抗議

瘦肉精美豬進來了！養豬協會擬北上抗議

快訊／政府拍板瘦肉精美豬、30月齡以上美國牛肉進口

快訊／政府拍板瘦肉精美豬、30月齡以上美國牛肉進口

關鍵字：

美牛美豬進口

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

獨／館長遭槍擊影片曝光！

即／館長主刀醫師曝「他一直拜託」！有望1個多星期後出院

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

台灣最強男人館長　海陸出身40秒KO涼山特勤

館長槍擊案「沒那麼簡單」　鍵盤柯南懷疑有內鬼

快訊／館長中3槍哀號！嫌犯「帶槍投案」：等律師來

獨／館長凌晨挨轟3槍　吳宗憲有圖為證「我有不在場證明」

館長脫險！警：嫌內湖搭計程車去開槍

男友在她家輕生…3千萬豪宅變凶宅！台中女心碎

更多

最夯影音

更多
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！
接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面