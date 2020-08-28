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門諾總執行長榮退　趙福厚：醫療服務如逆水行舟不進則退

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▲門諾醫院舉辦72周年院慶感恩禮拜暨資源開發中心趙福厚總執行長榮退典禮。（圖／門諾醫院提供，下同）

縣長徐榛蔚肯定趙福厚對花蓮醫療貢獻，臨別相擁。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院27日上午舉辦72周年院慶感恩禮拜暨資源開發中心趙福厚總執行長榮退典禮，縣長徐榛蔚親臨現場肯定趙福厚總執行長對花蓮社福工作的付出與成就，將熱愛回饋鄉土的情懷發揚光大，如此無私奉獻的精神是花蓮鄉親的恩典，更讓門諾醫院醫療護理成為東部醫院的指標！

「謝謝您，為門諾一切的擺上！」徐榛蔚致詞提到，感謝趙福厚總執行長對於花蓮整個社福工作以及醫療投入偏鄉、照顧偏遠鄉親的努力，相信大家有目共睹，趙總執行長是上帝給予我們人生中的恩典，更是一個典範。

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▲門諾醫院舉辦72周年院慶感恩禮拜暨資源開發中心趙福厚總執行長榮退典禮。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院舉辦72周年院慶感恩禮拜暨資源開發中心趙福厚總執行長榮退典禮。

徐榛蔚也分享，曾經看過一篇雜誌專訪趙總執行長時提到「最有前途的行業是人」，這句話不僅令她印象深刻，也成為趙總執行長在門諾付出幾十年來的最佳印證。徐榛蔚強調，因為看見弱勢的需要，聽到最微小的呼喚與請託，所以門諾願意走到偏鄉角落為需要的人伸出那雙溫暖的手，這是上帝給花蓮鄉親最大的恩典，也是上帝給門諾的恩典，更是對趙總執行長及門諾醫院最大的肯定。

總執行長趙福厚致詞表示，時間過得很快，參與門諾醫療、社福、長照等相關的事工至今已32年，彷彿是上個禮拜的事，一眨眼就要退休了。過去的職業生涯是企業經營管理，與醫療專業大不相同，回想起來加入門諾教會真是不可思議，我相信一切都是神的旨意、安排與帶領。

趙總執行長也提到，大環境及政府的政策瞬息萬變，從事醫療、社福、長照等服務，如同逆水行舟，不進則退，感謝門諾人從上到下都是在同一條船上，應同舟共濟，互相扶持，分工合作，分層負責，恪守分際，要以合一的心服事，朝著共同「為主服務」的使命與心志而努力，在艱困的環境中，能屹立不搖，為門諾整體機構，共創美好的未來，榮神益人。

會中除頒發退休獎座及紀念禮，門諾機構同仁紛紛獻上祝福花束，現場洋溢著溫馨與不捨，今日與會貴賓包括前縣長吳水雲、縣議員張懷文、花蓮市長魏嘉賢、衛生局副局長鍾美珠、更生日報社長謝立德、門諾會醫療財團法人董事會前董事長翁昭仁、現任董事長賴史忠等各界貴賓以及門諾機構同仁共襄盛舉。

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