醫院枕頭掀開「血漬多到開花」兒子睡了好幾天！　網有陰影：以後住院要自備

▲一打開畫面太衝擊。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

醫院的床單、枕套使用過後都會集中消毒清洗，但很少人會拆開枕套檢查。一名媽媽表示，兒子得了腸病毒發高燒，已住院好幾天，今天不小心打翻飲料弄濕枕頭，她趕快把枕套拿去洗，結果不打開還好，一拉開整個人都嚇傻了，「我中午吃的當場快嘔出來！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，她把枕套拉到一半才發現，枕芯不只泛黃發黑，上頭還充滿深淺不一的血漬，不知道先前有多少病人的血留在上面，要不是今天兒子打翻飲料把枕頭用濕，她根本不會發現枕頭這麼髒，「我想到我兒子跟血漬睡那麼多天…」。

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▲醫院的枕頭和床墊躺過很多人，多少有污漬痕跡。（示意圖／取自免費圖Pixabay）



不過，向護理師反應過後，院方馬上就幫她換了一顆乾淨枕頭，她也知道護理人員都忙著照顧病人，所以並沒有苛責之意，「當然如果有消毒過就OK，只是，打開霎那間的驚嚇感。」

網友回應，其實這已經是醫院常態，通常櫃子裡都只有枕套和床單可以替換，枕芯是否乾淨要自己檢查，但正常程序都會先經過消毒，上頭的血漬有可能是清洗後仍無法去除，才會看起來像很髒沒洗過，「醫院好像都是這樣，床墊就更慘了，不過一定都有消毒，只是污漬清不掉」、「感覺是顆充滿故事的枕頭」、「住院基本上我都是自己準備枕頭跟棉被」、「這比軍中的還乾淨，我說真的」、「天啊，謝謝讓我知道記得住院要帶枕頭。」