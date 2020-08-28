美國海軍「最神秘」核攻擊潛艦　5年來首次公開現身！

▲美軍海狼號核潛艦出現挪威特羅姆瑟。（圖／翻攝自美國海軍大西洋艦隊潛艇部隊推特）



記者王致凱／綜合報導

美國海軍近期罕見公布海狼級核動力潛艦首艦「海狼號」（USS Seawolf SSN-21）訪問挪威特羅姆瑟（Tromso）照片，是美軍近5年來首次公布海狼級潛艦的畫面，被認為是向俄羅斯傳達訊息。

根據俄羅斯衛星通訊社，美國海軍第六艦隊21日公布海狼號潛艦訪問特羅姆瑟港的照片，該港正好扼守俄國北方艦隊基地巴倫支海出入口。不過，美國海軍並未說明海狼號此次部署目的，只說是為了補充「美軍在歐洲的水下作戰能力」。

美國海軍少將卡魯羅（Anthony Carullo）表示，海狼艦補充美軍在歐洲「已經強大的水下作戰能力」，並彰顯美軍對區域提供海上安全與威社的持續承諾。

海狼級核動力攻擊潛艦號稱是美軍最神秘潛艦，也是最昂貴的潛艦，單艘造價高達35億美元（約新台幣1028億美元）。隨著冷戰結束，美國海軍於1995年取消剩餘訂單，因此海狼級總共只建造三艘。

不過，由於海狼號仍被視為是最安靜的核潛艇之一，非常適合隱藏在北極冰層之下秘密收集情報。美軍艦艇公開出現在巴倫支海附近仍屬罕見，一般認為是向俄羅斯傳達訊息。

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