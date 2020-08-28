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聞到奇怪腥味！　獨居女抬頭驚見「紅色血水」天花板滴下...樓上屍體死亡多時

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▲女子發現家中天花板滴血水，嚇得趕緊報警。（圖／翻攝自今國早報，下同）

▲女子發現家中天花板滴血水，嚇得趕緊報警。（圖／翻攝自今國早報，下同）

記者劉亭／綜合報導

廣西柳州一名小姐26日上午8時許發現，自家天花板不斷滴下「紅色的液體」，好像是血，緊急報警求助。警方調查後發現，樓上一名獨居男住戶倒在臥室，已身亡多時，目前還不確定死亡時間。

綜合陸媒報導，梁小姐在一間板式傢俱廠宿舍租房子，住在1樓，當天上午7時許起床後，感覺房間空氣中瀰漫著一股奇怪的腥臭味，在房間四處打量後發現，床頭椅子上多了一些暗紅色的濕印記，順著印記抬頭一看，天花板上也一樣的印記，有的地方還在往下滴。

▲女子發現家中天花板滴血水，嚇得趕緊報警。（圖／翻攝自今國早報，下同）

梁小姐一開始還沒有多想，開始整理房間，但漸漸感覺不對「好像是血」，緊急打電話報警。民警趕到現場，初步瞭解情況後，立刻上到二樓，但多次敲門都沒有人回答。

警方之後設法聯繫到住戶的家屬，家屬帶著鑰匙趕到現場，進入後發現，一名男子倒在臥室裡，已死亡多時。據了解，死者是一名62歲的獨居男子，偶爾才到這裡居住，平時有些頭痛的小毛病，沒有什麼嚴重的疾病，家人10多天前曾見過他。

▲女子發現家中天花板滴血水，嚇得趕緊報警。（圖／翻攝自今國早報，下同）

傢俱廠一名工作人員透露，目前梁小姐已經不敢回來居住，傢俱廠已通知相關部門過來消毒。他從現場調查的工作人員處獲悉，死亡的62歲男子屬於正常死亡，平日一個人住，傢俱廠有工作人員在現場負責處理此事，法醫也都來了。

▲女子發現家中天花板滴血水，嚇得趕緊報警。（圖／翻攝自今國早報，下同）

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