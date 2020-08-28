快訊／館長中3槍哀號！嫌犯「帶槍自首」拒開口：等律師來

記者陳以昇、鄒鎮宇／新北報導

館長陳之漢28日凌晨2時在成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店遭到槍擊，中槍倒地後立刻開直播，希望他若不幸死亡，大家可以幫忙照顧他的妻兒。警方表示，目前已有一名23歲劉姓男子自首，並表示要等律師到場才肯說話。

警方表示，館長陳之漢目前已送林口長庚急救；同時，一名男子到警局自首，但不願意提供任何資料，強調要等律師到才肯開口，且包包也不給搜查。

警方指出，嫌犯為23歲劉姓男子，帶著一把槍投案，由於劉男戴口罩、又表示要等律師到場才願意說話，無法證明是否為同一人。目前警方積極調閱週遭監視器，詳細案情還有待釐清。

▲館長28日凌晨在林口館遭人槍擊。（圖／翻攝飆漢臉書）



▲館長陳之漢在林口遭槍擊。（圖／記者陳以昇攝）



據了解，館長陳之漢28日凌晨仍在林口館直播，疑似要離開時遭一名男子連開多槍，導致其右手、右腿中槍。館長倒地不斷哀嚎，邊抽菸邊要求員工開直播，希望網友可以傳承他的精神，並好好照顧他的妻兒及媽媽。

《ETtoday新聞雲》致電林口館詢問，館方僅證實有槍擊事件，詳細情況不願多透露。

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▼館長陳之漢在林口遭槍擊。（圖／記者陳以昇攝）



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