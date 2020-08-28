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經理夫人家中上吊...只留下「詭異紙條」　女兒開房門崩潰

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（圖／pixabay）

▲（圖／pixabay）

文／CTWANT

印度一名48歲婦人25日被女兒發現在家中上吊自殺，現場僅留下一張紙條，寫著自己因「無法適應現代人的生活方式」，所以選擇自殺，但這個原因令人相當不解，因為富人的丈夫銀行高級經理，2人育有1個女兒，家庭幸福美滿，平時也都沒有任何異狀，目前警方將會進一步調查。

綜合外媒報導，印度亞美達巴德（Ahmedabad）48歲婦人曼妮莎（Manisha Panchariya）25日被女兒發現在家中上吊自殺，當下女兒立刻打給爸爸拉克什（Rakesh）表示，媽媽當天要求她不要打擾，她要去準備普迦儀式（印度教的祈禱儀式），之後就關上了房門，但直到下午1點45分左右，媽媽仍未從房內出來，於是她拿了家中的備用鑰匙打開房門，驚見媽媽吊在天花板上。

拉克什得知消息後，立刻趕回家中，並打電話報警。警方抵達現場後，在曼妮莎屍體附近發現一張她本人寫下的字條，上面寫著她選擇自殺並非任何人的錯，而是她自己喜歡傳統又虔誠的生活，不喜歡現代生活方式，才選擇自殺一途。

據了解，曼妮莎的丈夫是銀行高級經理，2人育有1個女兒，家庭幸福美滿，平時她也沒有任何異狀，自殺原因更是令人不解。儘管確定曼妮莎為自殺，但警方仍會對此案進一步調查。

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