全國茶菁採摘技術競賽　嘉義縣梅山鄉太和茶區奪冠





▲全國採茶好手齊聚嘉義，傳承臺灣手採茶菁好手藝 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農委會日前在嘉義縣舉辦「2020全國茶菁採摘技術競賽」，全國茶菁採摘技術競賽2018年開始結合全國製茶技術競賽舉辦，由各產茶縣市輪辦，今年由嘉義縣梅山鄉茶區主辦。來自全國100多位好手（18組，每組6人）報名參賽，比賽結果由地主梅山鄉太和茶區奪冠，前3名6個獎項嘉義縣包辦4個，可說是世界第一等的阿里山高山茶。



手採茶葉是一門傳統技術，早期以機械採茶，為了採到好品質的茶菁「午時菜」(茶菁含水量較低)，需要快、狠、準的手眼協調功力。為傳承手工採摘技術，農委會茶業改良場結合嘉義縣政府等單位在梅山鄉高山茶區舉辦「2020全國茶菁採摘技術競賽」，來自全國100多位採茶師傅報名參賽，採收的茶菁除供評選外，並提供全國部分發酵茶作為後續的製茶技術競賽使用。

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▲ 手採茶菁比賽 。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣長翁章梁指出，茶菁好，就是製好茶的第一步，全國很多地方都產茶，透過競賽可以讓嘉義的茶農認識台東的茶農，台東茶農也可以認識新北市的茶農，採茶和製茶師傅都是一身功夫，大家彼此交流經驗，教學互長，對臺灣茶產業在加分效果



嘉義縣是高山茶的重要產區，阿里山高山茶栽植面積1827公頃，以梅山茶區面積821公頃為最大宗，每年每公頃茶葉收成量達到1000公斤，因為茶園的管理好，茶菁好品質跟著提升，為世界第一等的好茶奠定基礎。



茶改場場長蘇宗振表示，製茶生產的原料稱為「茶菁」，臺灣特色茶依據不同的茶類，各自有不同的手採標準，以今年辦理的梅山茶區為例，適合生產高品質且深受國內外飲茶人士喜好、條形包種茶及球形烏龍茶，手採標準為1心2～3葉至對口芽2～3葉。



採摘競賽評審標準為茶菁品質40%、茶菁重量及採摘面乾淨度各30%。其中茶菁品質依手採標準作為分級，採摘面乾淨度為採摘後觀察樹冠面上茶芽是否有遺漏，評審人員邀請茶改場同仁擔任，評鑑過程公正、公平、公開。



茶改場指出，梅山茶區是大阿里山最大茶區，產區涵蓋太平、太興、龍眼、碧湖、瑞峰、瑞里及太和，品種以青心烏龍為主，臺茶12號（金萱）為輔，區域土質有機質豐富，高山溫差大，茶菁肥厚，適合製作優質球形烏龍茶。



▲ 全國採茶好手齊聚嘉義，傳承臺灣手採茶菁好手藝 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年手採茶菁競賽場地位在太和茶區，海拔1,350公尺，種植品種為青心烏龍，茶菁品質佳，有助提升製茶品質。

另外，手採茶菁供應全國部分發酵茶製茶技術競賽使用，該競賽場地位在梅山鄉瑞里茶區王鼎製茶廠及瑞峰茶區上意製茶廠，兩者都是「五星安全衛生製茶廠」，通過農糧署「製茶廠環境衛生安全評鑑作業」最高標準，茶葉加工環境及機具符合衛生清潔與公共安全，加工動線流程及生產加工記錄均符合標準化，可確保茶葉於產製過程的安全及品質穩定。

▲手採茶菁比賽頒獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年全國製茶比賽茶菁品質極佳，加上製茶選手在五星級製茶廠內製茶，除了讓製茶選手了解提升製茶環境對衛生安全的重要性，提高茶葉衛生安全品質外，也能維持臺灣茶產業朝向特色化及精緻化方向發展。



各組經過一個上午的採茶菁和評鑑，成績揭曉，前3名名單如下：

冠軍：嘉義縣梅山鄉太和1組。

亞軍：嘉義縣梅山鄉瑞峰組、新北市坪林區農會。

季軍：嘉義縣梅山鄉太興組、嘉義縣梅山鄉梅北組、南投縣鹿谷鄉農會。