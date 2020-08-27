嘉縣國小生牛羊免費喝！1萬8千名學童受惠...增豆奶選項方便過敏需求

▲嘉縣國小生未來每周將可免費飲用一次新鮮牛羊豆奶。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



為推動國民小學學生全面免費供應鮮牛羊豆奶計畫，嘉義縣政府教育處27日在縣府中庭廣場舉辦「免費牛羊豆奶、造福嘉義囝仔」記者會，由水上國小舞蹈藝才班帶來「元氣滿滿幸福學堂」暖場表演，由縣長翁章梁戴上乳牛帽登場，與國小生透過「答喙鼓」互動，顯示嘉義縣政府重視營養教育，落實教育白皮書中「重健康」目標。

▲小朋友聽到每周有新鮮牛羊豆奶可喝相當開心。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁回憶起自己兒時求學經驗，他說就讀國小時，最期待每周一次喝牛奶的幸福時光，直到長大仍念念不忘，他強調乳品不僅能讓孩子骨骼強健、營養加倍，更能促進學童身體健康，發揮學習最大效益。

▲嘉縣水上國小舞蹈藝才班動作表情相當到位。（圖／記者翁伊森攝）

過去嘉義縣每週一次供應鮮牛羊豆奶計畫只限於國小一、二年級，翁章梁指出，109學年特別將福利全面擴大到國小一到六年級的學童，國小學生全面免費供應乳品，令更多孩童都能受惠；透過乳品的營養補給也能增強學童的免疫力與抵抗力，盼縣府的用心能拋磚引玉，讓民眾更加重視孩童的健康。

嘉義縣「國小學生免費供應鮮牛羊豆奶」計畫，由縣府補助國小一至六年學生供應牛奶、羊奶、豆奶與優酪乳等乳品，由學校作調配選擇品項，每週飲用一次。

為兼顧體質過敏或吃素學童也能享用適合自己的飲品，特加入豆奶等選項，也希望倡導關注國產非基改豆類雜糧所生產的乳製品，為食農教育的另一項具體呈現。翁章梁說，這項新政策共造福嘉義縣約18000名學童，1年所需的經費超過1360萬元，為了嘉義學童的健康與未未來，該筆花費相當值得！