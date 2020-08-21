中秋文旦將進入盛產期　花蓮超前部署簽訂合作備忘錄拓展通路

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與各機關、企業代表簽署農村產業公益合作備忘錄。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

8月底將進入花蓮文旦柚的盛產期，花蓮縣政府為多元行銷推廣花蓮農產品，21日由縣長徐榛蔚代表花蓮縣政府與水土保持局花蓮分局長陳淑媛、副局長林長立、花蓮縣農會理事長余國基、健康食彩董事長楊香芸、睿澤企業總經理黃祺娟等機關、企業代表簽署農村產業公益合作備忘錄，共同協助花蓮農村發展及小農產品開發，拓展國內外行銷通路！

徐榛蔚感謝水保局用心整合農業與產業鏈，透過機關與企業的合作，發揮企業社會責任（CSR），協助花蓮小農及產業建立在地青創品牌基地，讓青農特色商品能夠研發、行銷、被看見、被認同，培養花蓮農村人力定著及發展，藉由企業輔導平台協助行銷花蓮地區農村一、二、三級產業，甚至提昇至六級產業發展，讓更多都會地區居民融入花蓮文化及生活，打開社區小農對外的另一扇窗，期盼吸引更多企業資源投入農村，讓花蓮農村發展更美好的未來。

花蓮縣是有機驗證面積、農戶數排名全國第一的行政區，也是有機水稻、有機蔬菜、有機特作雜糧類全國第一大產區，規劃朝向全國有機首都的目標邁進。在全國努力防疫的當下，有機蔬食及農遊可以幫助我們身心維持穩定、祥和的健康狀態，徐榛蔚期待攜手合作，能為花蓮有機農業注入活力，讓花蓮成為外地遊客安心旅遊的首選。

▲徐榛蔚期盼吸引更多企業資源投入農村，讓花蓮農村發展更美好。

花蓮縣政府今年規劃一系列國內多元通路行銷活動，除盤商大量收購外，縣府也鼓勵農民自產自銷，開發花蓮文旦柚品牌紙箱及協助小農品牌推廣行銷。花蓮縣政府將於8月24日啟動文旦柚大果收購加工，透過加工製成果汁、果乾、果醬、精油等，再延伸開發各種文旦柚周邊加工精品，提升產品價值。

農業處長吳昆儒會後指出，花蓮縣政府與上市公司聯華實業及睿澤企業簽約後，勢必增加採購花蓮文旦柚，共同協助花蓮去化文旦柚大果，讓市場流通鮮果皆為精品，達成農民小果有賺、大果沒賠目標，除增加農民收益外，讓國內外消費者都可以嚐到最優質的花蓮文旦柚。

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