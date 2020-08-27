看到神豬被灌食...吳思瑤哭了：17年來政府從未開罰過任何案件

▲台灣動物社會研究會、民進黨立委吳思瑤召開「神豬受虐檢舉無效」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

台灣至今仍有廟宇會舉辦「神豬重量比賽」，以限制行動、灌食等方式養豬，導致骨骼弱化甚至痛苦致死。民進黨立委吳思瑤27日與動保團體共同召開記者會，替神豬請命，呼籲政府落實動物保護法開罰，同時也鼓勵民間把神豬比賽改為更有創意、與時俱進的方式進行。

台灣動物社會研究會表示，台灣至今仍無法杜絕殘虐動物的「神豬重量比賽」，「下窟」限制豬的行動、不斷「灌食增肥」使豬胖到正常豬隻體重的7至8倍，胖到四肢變形癱瘓、動彈不得，因長期無法正常起身行動，導致骨骼弱化、受傷，必須靠人強迫拖行才能移動，甚至最後在意識清楚下以不人道的方式宰殺、痛苦致死。

吳思瑤表示，她在記者會上看到神豬阿義被強制灌食、虐殺的影片，還是忍不住落淚，她真心希望殘忍的神豬重量比賽可以轉型改變為更創意、有智慧、與時俱進的方式。

吳思瑤指出，民間信仰與保護動物都是重要的課題，沒有誰優於誰，所以探討這樣長久未解的議題應當特別謹慎與理性，不希望看見任一方無限上綱而造成誤解與對立。動物保護法規定，不論同伴動物、經濟動物或實驗動物，都不允許以非人道的方式來對待，神豬們在飼養或最終處決過程遭受的殘暴虐待，只要是有血有肉的人，都可以輕易辨別「這是人道或不人道，是合法或違法。」

吳思瑤表示，動物社會研究會用17年的努力，追蹤神豬重量比賽背後虐待豬隻的真相，很遺憾這17年來，農委會與地方動保主管機關從未開罰過任何案件。吳思瑤說，她非常清楚當現代法規遇到民俗信仰時，政府執法會遇到強大的反彈，但依法行政是最基本的原則，個案上她支持該罰當罰，長遠的政策上，她期待政府更積極勇敢地帶領公共討論，匯聚社會共識。