看展覽太便宜？立委批「銅板價門票」把藝術家當公益家！文化部長回應了

▲許多公有文化場館的門票都是「銅板價」，先前引發立委吳思瑤提出議論。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

民進黨立委吳思瑤日前於臉書PO文提到，許多公有藝文場館門票都是「銅板價」，看展覽20元到50元「比買杯小7咖啡還便宜」，直批「強迫藝術家都是公益家」。對此文化部長李永得今（12）日回應，票價低除了吸引更多民眾參觀，也會因此產生其他效益，像是購買飲料食物、周邊商品等，因此對於目前公有場館票價「沒有特別意見」。

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▲「銅板價」看展覽比小7咖啡還便宜！吳思瑤用三倍券挺藝文，日前對票價太低大怒：強迫藝術家都是公益家。（圖／Facebook／吳思瑤）

振興三倍券上路啟用後，民進黨立委吳思瑤為了用來看展挺藝文，對於台灣公有文化場館的門票「廉價」程度特別有感，9日怒PO文表示「為什麼我們要容忍用銅板價看藝術？強迫藝術家都是公益家？」她舉例，日前到當代藝術館門票一張50元，4人湊才能用掉一張200元三倍券；又舉出台北市立美術館先前推出2檔「重量級藝術家」董陽孜、江賢二的回顧展，民眾欣賞2位大師畢生創作精華「門票只要30元」；還有台博館小白宮看2個展，門票只要20元，「看展覽比買杯小7咖啡還便宜，我真的看不下去了」。

吳思瑤表示一直關切這樣的議題，「但在台灣主張藝文場所門票調升，似乎是政治不正確的自殺行為，作為重視文化發展的國會議員，我還是要說該說的話，把藝術創作當作廉價品，想用銅板價看展覽，藝術家最好都是做公益， 台灣還要繼續這樣下去嗎？」更感嘆「天下沒有白吃的午餐，台灣卻要免費的藝術？藝文淪落至此，再這樣下去，再怎麼紓困也沒有用！」至於公立文化藝術場館門票，收費要定價多少才合理？她當時回覆表示「其實要看場館不同，但初步100元應該合宜。」

▲▼台北市立美術館先前展出重量級藝術家「江賢二回顧展」大受好評。（圖／記者林育綾攝）

對此，文化部長李永得回應，知道國外有些博物館或美術館門票很貴，但也有完全免費、以捐款或其他項目營收為主的場館。而門票低也有不同的效益，一方面可以吸引更多人參觀，因此產生民眾買商品、買咖啡或食物等其他效益。這件事應該要從不同層面分開看，所以目前對於公有文化場館門票這方面「沒有特別意見」。

以國際現況來看，雖有不少外國美術館票價約4至5百元不等，例如日本東京都現代美術館1400元日幣，約新台幣395元；巴黎龐畢度美術館14歐元，約496元新台幣。但像是世界規模最大的英國「大英博物館」，就是以民眾自發捐錢為主，也可以免費參觀。

還有人提到，其實以台北市立美術館來說，館方給藝術家的報酬並不低於行情，並非從門票收入取得，門票營收也不會直接用到藝術家的創作補助上，因此「2碼子事不能混為一談」。

▲文化部長李永得認為，門票低也有不同的效益，一方面可以吸引更多人參觀，民眾也會產生買商品、飲食等其他收益。（圖／江賢二回顧展，記者林育綾攝）

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