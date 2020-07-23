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李永得：文化部研擬修法　藝術品交易所得採分離課稅

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▲▼民進黨立委黃國書舉辦「後疫情時期藝術品市場如何振興」公聽會，文化部長李永得出席。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委黃國書舉辦「後疫情時期藝術品市場如何振興」公聽會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

文化部長李永得23日表示，為提振整體視覺藝術產業市場，以及鼓勵年輕視覺藝術工作者創作，文化部已在預告修正的《文化藝術獎助條例》中，新增文物或藝術品之交易所得不計入個人綜合所得稅額，採用分離課稅的方式徵納。對此，財政部表示，若文化部能建置藝術品拍賣市場產業發展策略，願配合研議評估提供分離課稅的租稅措施。

民進黨立委黃國書、吳思瑤、林楚茵23日上午於立法院舉辦「後疫情時期藝術品市場如何振興」公聽會，並邀請李永得、財政部次長李慶華、法務部檢察司檢察官黃惠欣等人出席。

李永得表示，視覺藝術市場概分為一級市場及二級市場，一級市場是藝術品首次出現的市場，主要業者多為畫廊；二級市場則是藝術品轉讓交易的市場，主要業者多為拍賣公司。

李永得指出，根據「2019台灣文化創意產業發展年報」統計之報稅廠商資料，2018年台灣約有265家畫廊，年度總營業額約為30億2269萬元，平均每家年度營業額為1141萬元，拍賣通司約有46家，年度總營業額約為21億4769萬元，平均每家年度營業額為4669萬元。

李永得說，近期新冠肺炎對國際經濟造成嚴重影響，也重創國內視覺藝術產業發展，文化部已核定補助視覺藝術類別事業及自然人共2232件，合計補助2億2424萬餘元，盼協助相關產業度難關。

李永得也說，為提振整體視覺藝術產業市場，以及鼓勵年輕視覺藝術工作者創作，文化部已在預告修正的《文化藝術獎助條例》中，新增文物或藝術品之交易所得不計入個人綜合所得稅額，採用分離課稅的方式徵納，並研擬對藝術創作找之租稅優惠方案，為台灣藝術產業打底。

▲▼民進黨立委黃國書舉辦「後疫情時期藝術品市場如何振興」公聽會，文化部長李永得出席。（圖／記者林銘翰攝）

▲文化部長李永得。（圖／記者林銘翰攝）

黃國書表示，隨著國內疫情趨緩，現在正是藝術品交易產業化危機為轉機的轉捩點，藝術產業的活絡能帶動觀光旅宿等產業，許多相關領域都能隨之發展，提供租稅獎勵的結果，最後反而能幫政府增加整體稅收。

吳思瑤建議，文化部應從創作端、市場端，到收藏端等全面盤點，呼籲文化部能偕同財政部儘速修法，讓藝術品在法條中明訂免稅、採分離課稅制度，讓藝術品實質免稅。

民進黨立委伍麗華則提到，台灣有許多知名的原住民藝術家，如何提供適當的誘因和扶植，使他們的作品能夠進入藝術品交易市場，在目前的條例中並未有完整的規劃，因此希望文化部能夠會同原住民共同研議，以族群主流化的心態思考，如何讓具有台灣特色的原住民藝術文化更廣為人知。

對此，李慶華表示，《文化藝術獎助條例》中已經有許多相關優惠，且依照《所得稅法》規定，收藏家拍賣所得須合併課稅，文化部若能建置藝術品拍賣市場產業發展策略，制定完善且整體性政策，避免涉及洗錢防制等問題，財政部在推動過程中，願意配合研議評估提供分離課稅的租稅措施。

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