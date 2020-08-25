全球首例二次感染「群體免疫或無效」　張文宏：疫苗無法代替防疫

▲香港,新冠肺炎,餐廳,口罩。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

港大微生物學系講座教授袁國勇及其團隊研究發現，全球首宗二次感染的新型肺炎個案。一名3月底確診並康復出院的33歲男子，本月外遊返港後再度確診，兩次感染的病毒株基因排序明顯不同。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏解讀，「再感染」病例非一般意義上「復陽」。此外，他還表示，即使有了疫苗，也無法代替防疫。

張文宏分析香港病例是指出，該案例仍需要進一步的研究證據，包括病毒培養，需要證實是屬於核酸陽性，還是活病毒，新聞報導級別還不能提供充分的學術資訊。他指出，「再感染」關乎免疫的持久性，也關乎未來疫苗保護的時間和重複接種疫苗的間歇時間。

張文宏表示，「這次四個月後就發生再感染，還是屬於個例，這個問題應該在更大的感染後人群中觀察，全球目前有2200多萬人感染過，如果『再感染』成立，那麼在新冠高發和流行地區，再感染會成為常態，讓我們拭目以待，同時等待港大進一步的科學報告。」

不過，他也認為，「目前還不需要過於緊張，畢竟歷史上常見的其他冠狀病毒（如我們常常感染的感冒，就由普通的冠狀病毒引起，目前有4種，還有3種比較厲害的是SARS、MERS和COVID-19）的感染後免疫時間都遠遠超過4個月。」

此前，港大微生物學系臨牀副教授杜啟泓表示，今次是首次有證據證實患者在康復後會再感染，顯示新型肺炎無終身免疫，其他患者都有機會康復後再感染，群體免疫的策略也可能無用，令防疫抗疫工作帶來困難。

►戴口罩也要記得保養