Canon手機印相機再出新　SELPHY SQUARE QX10售價4,690元起

▲SELPHY SQUARE QX10掌上型手機印相機。（圖／Canon提供）

記者邱倢芯／台北報導

Canon推出全新掌上型手機印相機SELPHY SQUARE QX10，手機修圖拍完一鍵即印；只要透過Wi-Fi配對QX10即印手機美照，列印專屬正方形規格，打造質感IG風；以熱昇華高畫質256色階列印，搭配照片表面透明膠片保護處理，阻隔油、灰塵及水等外在影響，呈顯鮮豔真實色彩同時，長久保存珍貴回憶；內建電池可透過行動電源輕鬆充電。

SELPHY SQUARE QX10在印製出照片後無需等待顯影，43秒內完成精準列印；透過Canon專屬SELPHY Photo Layout 2.0 App選邊框、濾鏡、貼圖外，更可列印雪花、愛心或星芒等浮水印；專屬紙材是相片也是貼紙，玩創意照片無極限。以純淨美型機身，搭配日系菱格紋的SELPHY SQUARE QX10掌上型手機印相機，擁有甜心粉、清新白、時尚黑三款機身選色。

這款新手機印相機即日起至5/31前，推出上市優惠價；套組價（SELPHY SQUARE QX10 + XS-20L耗材）為4,990元；單機價（SELPHY SQUARE QX10 +三張試印相片貼紙）為4,690元；而XS-20L耗材組合（內含墨盒+相片貼紙20張）則為415元。