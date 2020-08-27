　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美軍兩棲攻擊艦「好人查理號」爆炸起火案　鎖定一水手調查

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲美軍兩棲攻擊艦好人查理號（USS Bonhomme Richard,LHD-6）。（圖／路透）

▲美軍兩棲攻擊艦好人查理號（USS Bonhomme Richard,LHD-6）。（圖／路透）

實習記者高琳景／綜合報導

美軍兩棲攻擊艦「好人查理號」（USS Bonhomme Richard,LHD-6）7月因爆炸起火延燒4天，由於船上海龍滅火系統（Halon gas systems）未打開，不僅造成軍艦受創，同時還有大約60名人員受傷。據《紐約時報》報導，一名海軍官員匿名透露，目前將此案集中在一名水手上調查。

當時「好人查理號」停泊加州聖地牙哥的海軍基地，起火點疑似發生在存放紙板和石膏板的儲藏區，由於火勢猛烈延燒，消防員共花了4天的時間才將火勢撲滅，這場大火雖然沒有奪走人命，還是有68名軍官以及消防人員因此受傷。

根據美國國立新聞社《USNI News》報導，海軍犯罪調查局（Naval Criminal Investigative Service）與菸酒槍械爆裂物管理局（Bureau of Aloohol,Tobacco,Firearms and Explosive）調查後，把矛頭指向在兩棲戰艦上航行的一名水手，但到目前為止，他們還未向任何人提出指控。

海軍發言人蒂姆.皮耶克特拉（Tim Pietrack）中尉表示，「海軍不會對正在調查的事件發表評論，以保護調查程序及所有相關人員，所以目前沒有任何消息要宣布。」

由於火勢過大，大火從下甲板掃過船體，幾乎觸及船的每個部份，而該船現今正在進行打撈和清理等相關工作。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
雨炸宜蘭！地下停車場成大水坑　車子在汪洋中移動
台中嬤走失街頭　警一查大驚：她是清朝人！116歲人瑞養生秘訣
人妻跟老公激戰被逼「LIVE播送呻吟」！他騙啪喊：表現不好再
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

海龍滅火系統沒開　美國「好人理查」軍艦最初只靠潑水救火

全球服役最長航空母艦報廢拆除　印度「維拉特號」被機車製造商看上

美前高官、退將編劇本！預言華府選後混亂　中方藉機3天內武統台灣

美軍兩棲攻擊艦「好人查理號」爆炸起火案　鎖定一水手調查

打臉中共「入侵禁飛區」說法　美：U-2配備遠距偵察系統無需抵近偵察

解放軍射導彈警告美國　張競列兩疑點指法媒「過分唬爛」

解放軍3海域同時軍演！軍事專家嘆「非常罕見」：模擬抵禦台美日圍攻

史上第一個用戰車打仗的國家　英國考慮「廢所有戰車」轉投資新設備

解放軍青海、浙江朝南海試射「東風反艦飛彈」　美軍RC-135S偵察機現身

解放軍「四大海域」密集軍事行動　一個月內21場

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

台南嬤堅守崗位！風雨徒步8公里　彎下腰撿垃圾：擔心路人會滑倒...

金鐘55／《想見你》許光漢、柯佳嬿入圍視帝后　槓《誰是被害者》《罪夢者》張孝全雙料入圍

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

台中港查獲陸韓走私菸市值破5億　13貨櫃塞552萬包菸史上最大宗！

小猴被撞死玉山母獼猴心碎抱屍 5天4夜帶著行動...害怕人車靠近

美軍兩棲攻擊艦「好人查理號」爆炸起火案　鎖定一水手調查

打臉中共「入侵禁飛區」說法　美：U-2配備遠距偵察系統無需抵近偵察

解放軍射導彈警告美國　張競列兩疑點指法媒「過分唬爛」

解放軍3海域同時軍演！軍事專家嘆「非常罕見」：模擬抵禦台美日圍攻

史上第一個用戰車打仗的國家　英國考慮「廢所有戰車」轉投資新設備

解放軍青海、浙江朝南海試射「東風反艦飛彈」　美軍RC-135S偵察機現身

解放軍「四大海域」密集軍事行動　一個月內21場

俄國防部聲稱：已徹底根除軍中「老兵欺負新兵」　禁止軍營流氓行為

中共官媒喊「別開第一槍」！美專家：攻台恐演變成另一個越戰

美U-2高空偵察機闖禁飛區　趙立堅：已向美方提嚴正交涉

【戒急用忍李登輝2】林忠正／從沒有實權的總統　到一刀斬殺的劍道手

每天中午都看盤！他一買股票就瘋狂瞎操心　網推爆這4支：ALL IN啦

堅果營養各不同！專家曝「年齡決定怎麼吃」…把握3原則吃得健康

苗栗「帥炸猛男」消防員雪山救難　摔落10米陡坡...重傷住加護病房

美國為何關中國領事館？FBI調查披露細節

奠定周迅影后地位　《蘇州河》數位修復20年後在台上映！

蔡詩芸產後「腳變大」美鞋塞不進　趁機搶逛JIMMY CHOO最愛這雙

快訊／罷免陳致中一階通過！總部：9月4日啟動二階連署

先探／謝金河：華為效應衝擊台股

最貴台劇！《獵夢特工》1分鐘就燒27萬　網友評價兩極

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

軍武熱門新聞

美專家：中國攻台恐淪另一個越戰

共軍3海域軍演！模擬抵禦台美日圍攻

青海、浙江朝南海試射東風反艦飛彈

英國考慮「廢所有戰車」轉投資新設備

央視曝解放軍機演訓　長榮貨船入鏡

解放軍射導彈警告美　張競稱法媒唬爛

反駁中共「入侵禁飛區」　美：無需抵近偵察

開戰解放軍先打哪？前中將爆「這2地」最危險

海軍前中將：美航母進台海「直接幫解放軍加菜」

美軍事挑釁　黃智賢：台灣最後的下場就這樣

美U-2偵察機擅闖解放軍演習區　張競5點分析

無視大陸國防部反對！　美RC-135偵察機26日現蹤南海

預言華府選後混亂　中方藉機3天內「武統台灣」

解放軍在四海域　月內21場軍事行動

更多熱門

相關新聞

美消防隊長：「好人理查號」可能燒好幾天

美消防隊長：「好人理查號」可能燒好幾天

全長257公尺（844英呎）的美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）12日發生爆炸，艦身陷入火海，濃煙、惡火往上延燒至艦橋，目前已經造成17名水兵、4名民眾受傷。消防隊長史陶沃（Colin Stowell）稍早向外媒透露，「好人理查號」爆炸後可能會在水線延燒好幾天。

美艦「好人理查號」陷火海！惡火、黑煙吞噬艦橋

美艦「好人理查號」陷火海！惡火、黑煙吞噬艦橋

關鍵字：

美軍兩棲攻擊艦好人查理號大火燃燒

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

1億酬勞＋私人專機都不要　Hebe宅台灣捨陸綜

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

《驕女》連體嬰分割手術PTT爆討論

何妤玟甜蜜認了嘻哈歌手新歡！「回家過夜15小時」

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

天降混凝土正妹險遭毀容　工人虧：不然我娶妳啊

快訊／美官方證實：中國解放軍發射4導彈

2020下半年「財運事業最旺3星座」

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

男性清槍一週幾次？理科太太一看驚呆

農曆7月「衣服穿3種顏色」惹到凶鬼？關鍵2件事就能破解

更多

最夯影音

更多
應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面