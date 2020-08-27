美軍兩棲攻擊艦「好人查理號」爆炸起火案　鎖定一水手調查

▲美軍兩棲攻擊艦好人查理號（USS Bonhomme Richard,LHD-6）。（圖／路透）

實習記者高琳景／綜合報導

美軍兩棲攻擊艦「好人查理號」（USS Bonhomme Richard,LHD-6）7月因爆炸起火延燒4天，由於船上海龍滅火系統（Halon gas systems）未打開，不僅造成軍艦受創，同時還有大約60名人員受傷。據《紐約時報》報導，一名海軍官員匿名透露，目前將此案集中在一名水手上調查。

當時「好人查理號」停泊加州聖地牙哥的海軍基地，起火點疑似發生在存放紙板和石膏板的儲藏區，由於火勢猛烈延燒，消防員共花了4天的時間才將火勢撲滅，這場大火雖然沒有奪走人命，還是有68名軍官以及消防人員因此受傷。

根據美國國立新聞社《USNI News》報導，海軍犯罪調查局（Naval Criminal Investigative Service）與菸酒槍械爆裂物管理局（Bureau of Aloohol,Tobacco,Firearms and Explosive）調查後，把矛頭指向在兩棲戰艦上航行的一名水手，但到目前為止，他們還未向任何人提出指控。

海軍發言人蒂姆.皮耶克特拉（Tim Pietrack）中尉表示，「海軍不會對正在調查的事件發表評論，以保護調查程序及所有相關人員，所以目前沒有任何消息要宣布。」

由於火勢過大，大火從下甲板掃過船體，幾乎觸及船的每個部份，而該船現今正在進行打撈和清理等相關工作。