氣壓變化爆炸？美兩棲艦「好人理查號」可能燒好幾天...陸海空消防全出動

▲美軍「好人理查號」全艦陷入火海。(圖/翻攝推特「@USNavy」,下同)



記者邱茀濱/綜合報導

全長257公尺(844英呎)的美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」(USS Bonhomme Richard)12日發生爆炸,艦身陷入火海,濃煙、惡火往上延燒至艦橋,目前已經造成17名水兵、4名民眾受傷。消防隊長史陶沃(Colin Stowell)稍早向外媒透露,「好人理查號」爆炸後可能會在水線延燒好幾天。

綜合外電報導,事發時間在美國時間周日(12日)上午約8點30分,聖地牙哥消防隊接獲3級火災警報立刻趕赴現場,看到全長257公尺(844英呎)的兩棲攻擊艦陷入祝融,濃厚黑煙直竄天際。緊急小組立刻駕駛船隻到「好人理查號」旁,噴出水柱進行滅火。

美國海軍指出,美國時間周日(13日)零時起,大火仍未撲滅,空中消防行動於凌晨1時30分開始,派出了兩架「HSC-3」直升機載水桶從上方倒水。目前,陸海空消防員已全部出動。

第三遠征軍(Expeditionary Strike Group 3)總司令菲利普·索貝克(Philip Sobeck)透露,海軍認為爆炸起源於低層的貨艙中,且大火是由紙、布所造成,而不是透過燃油、電器或危險材料。此外,他還說,根據初步的報告,爆炸可能是氣壓變化所造成,但未提供詳細資訊。

事實上,爆炸當下,兩艘軍艦羅素號(USS RUSSELL)及費茲傑羅號(USS Fitzgerald)就停靠在附近,它們被迫於下午1點半及2點駛離現場。

