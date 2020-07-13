氣壓變化爆炸？美兩棲艦「好人理查號」可能燒好幾天...陸海空消防全出動

▲美軍「好人理查號」全艦陷入火海。（圖／翻攝推特「@USNavy」，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

全長257公尺（844英呎）的美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）12日發生爆炸，艦身陷入火海，濃煙、惡火往上延燒至艦橋，目前已經造成17名水兵、4名民眾受傷。消防隊長史陶沃（Colin Stowell）稍早向外媒透露，「好人理查號」爆炸後可能會在水線延燒好幾天。

綜合外電報導，事發時間在美國時間周日（12日）上午約8點30分，聖地牙哥消防隊接獲3級火災警報立刻趕赴現場，看到全長257公尺（844英呎）的兩棲攻擊艦陷入祝融，濃厚黑煙直竄天際。緊急小組立刻駕駛船隻到「好人理查號」旁，噴出水柱進行滅火。

美國海軍指出，美國時間周日（13日）零時起，大火仍未撲滅，空中消防行動於凌晨1時30分開始，派出了兩架「HSC-3」直升機載水桶從上方倒水。目前，陸海空消防員已全部出動。

第三遠征軍（Expeditionary Strike Group 3）總司令菲利普·索貝克（Philip Sobeck）透露，海軍認為爆炸起源於低層的貨艙中，且大火是由紙、布所造成，而不是透過燃油、電器或危險材料。此外，他還說，根據初步的報告，爆炸可能是氣壓變化所造成，但未提供詳細資訊。

事實上，爆炸當下，兩艘軍艦羅素號（USS RUSSELL）及費茲傑羅號（USS Fitzgerald）就停靠在附近，它們被迫於下午1點半及2點駛離現場。

One team, one fight.



Sailors from local #SanDiego commands mobilize to provide equipment & help combat a fire aboard #USSBonhommeRichard (LHD 6) at Naval Base San Diego, July 12.



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