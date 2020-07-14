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海龍滅火系統沒開　美國「好人理查」軍艦最初只靠潑水救火

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▲▼好人理查號。（圖／路透）

▲好人理查號的爆炸造成至少59人受傷，有5人仍在醫院觀察。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

靠泊在加州聖地牙哥海軍基地的美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）爆炸起火已經49小時，至今仍在搶救滅火中。海軍少將菲利普•索貝克（Philip Sobeck）在13日表示，這次火勢如此嚴重，是因為船上「海龍滅火系統」（Halon gas system）沒開，所以最初只能土法鍊鋼的「潑水滅火」。

綜合外媒報導，因為當時好人理查號在進行維護工作，所以「海龍滅火系統」暫時被關閉了。海龍最大的特點就是「使用後不會留下粉末、泡沫」，因此常被用在高精密儀器附近，例如配置在商用航班或軍艦上，能在火災發生時保護昂貴的設備。

▼海軍少將表示，因為艦上的海龍滅火系統暫時關閉，所以在爆炸初期無法立即滅火。（圖／路透）

▲美軍「好人理查號」全艦陷入火海。（圖／路透）

起火時，船上大約有160名水手和軍官，這次的爆炸造成至少59人受傷，其中有36名船員、23名市民，症狀包括熱衰竭、吸入過量濃煙等等，有5人仍在醫院觀察。

海軍認為起火點發生在存放紙板和石膏板的儲藏區，消防員一開始試圖用水撲滅大火，但隨後被迫撤離。目前約有400多名人員在救火，起火原因尚在調查中。

好人查理號是一艘「黃蜂級」兩棲突擊艦，滿載時排水量達40500頓，1988年服役，船員多達1200人，軍艦的總成本估計有7.61億美元（約224億台幣），重新服役可以能要花好幾年的時間，修復費用還無法估計。

▼當地消防與軍方出動直升機救火。（圖／路透）

▲▼好人理查號。（圖／路透）

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