美艦「好人理查號」陷火海！惡火、黑煙吞噬艦橋...15人受傷送院

▲美軍「好人理查號」全艦陷入火海。（圖／翻攝推特「@USNavy」，下同）

記者邱茀濱、張靖榕、張方瑀／綜合外電報導

停靠於美國聖地牙哥（San Diego）的美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）12日爆炸並起火，大火持續15小時仍未撲滅，甚至幾乎吞噬艦橋，稍早已出動兩架「HSC-3」直升機載水桶滅火。據悉，目前事故造成至少13名水手、2名聯邦消防員受傷送院，但狀況皆穩定，而起火原因仍待調查。

綜合外電報導，事發時間在美國時間周日（12日）上午約8點30分，聖地牙哥消防隊接獲3級火災警報立刻趕赴現場，看到全長257公尺（844英呎）的兩棲攻擊艦陷入祝融，濃厚黑煙直竄天際。緊急小組立刻駕駛船隻到「好人理查號」旁，噴出水柱進行滅火。

據了解，當時「好人理查號」上約有160名水兵；太平洋海軍水面部隊於當天下午發布推文表示，其中18名受傷水兵已經被救出，轉往附近醫院進行治療，沒有生命危險。

Sailors and Federal San Diego firefighters continue to battle a fire aboard amphibious assault ship #USSBonhommeRichard (LHD 6) in #SanDiego.



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消防隊長史陶沃（Colin Stowell）指出，在他們指引船上水兵撤離時，船內發生爆炸，所幸所有人安全撤出，但「好人理查號」可能會延燒好幾天， 直到所剩無幾。

另外，受到「好人理查號」的威脅，其他兩艘軍艦羅素號（USS RUSSELL）及費茲傑羅號（USS Fitzgerald），分別於下午1點半及2點離開現場。

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