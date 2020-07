美艦「好人理查號」陷火海！惡火、黑煙吞噬艦橋...15人受傷送院

▲美軍「好人理查號」全艦陷入火海。(圖/翻攝推特「@USNavy」,下同)

記者邱茀濱、張靖榕、張方瑀/綜合外電報導

停靠於美國聖地牙哥(San Diego)的美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」(USS Bonhomme Richard)12日爆炸並起火,大火持續15小時仍未撲滅,甚至幾乎吞噬艦橋,稍早已出動兩架「HSC-3」直升機載水桶滅火。據悉,目前事故造成至少13名水手、2名聯邦消防員受傷送院,但狀況皆穩定,而起火原因仍待調查。

綜合外電報導,事發時間在美國時間周日(12日)上午約8點30分,聖地牙哥消防隊接獲3級火災警報立刻趕赴現場,看到全長257公尺(844英呎)的兩棲攻擊艦陷入祝融,濃厚黑煙直竄天際。緊急小組立刻駕駛船隻到「好人理查號」旁,噴出水柱進行滅火。

據了解,當時「好人理查號」上約有160名水兵;太平洋海軍水面部隊於當天下午發布推文表示,其中18名受傷水兵已經被救出,轉往附近醫院進行治療,沒有生命危險。

