小7黑糖珍珠撞奶「買2送1」限量萬組開賣！新推2款漂浮網美飲品

▲7-ELEVEN推出2款漂浮系網美飲品「冰淇淋氮氣冷萃咖啡」與「冰淇淋氮氣玫瑰烏龍果茶」。（圖／統一超商提供）



記者林育綾／台北報導

搶攻會員市場，7-ELEVEN再度於OPEN POINT APP的「行動隨時取」推出優惠，今（27）日起至29日超人氣飲品「冰黑糖珍珠撞奶買2送1」，每位會員限購2組，限量1萬組。

▲「冰黑糖珍珠撞奶買2送1」，每位會員限購2組，限量1萬組。（圖／統一超商提供）

業者表示，「黑糖珍珠撞奶」曾締造單日線上熱銷破萬杯的秒殺紀錄，如今看好珍珠商機，OPEN POINT APP的「行動隨時取」即日起至8月29日止，推出「CITY PEARL 冰黑糖珍珠撞奶買2送1」優惠，每位會員限購2組，限量1萬組。

另外7-ELEVEN也推出2款漂浮系網美飲品「冰淇淋氮氣冷萃咖啡」與「冰淇淋氮氣玫瑰烏龍果茶」，售價每杯145元，用紐西蘭乳源冰淇淋，結合氮氣咖啡或果茶，主打先喝一口原味體驗氮氣風格，再攪拌一下讓飲品與冰淇淋融合，呈現出豐盈的奶霜口感，接下來冰淇淋就可以邊挖著吃，2款飲品於7-ELEVEN全台14間「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館限定販售。

▲7-ELEVEN推出2款漂浮系網美飲品「冰淇淋氮氣冷萃咖啡」與「冰淇淋氮氣玫瑰烏龍果茶」。（圖／統一超商提供）

此外「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館還推出號稱「咖啡界LV」的藝伎咖啡，包括「巴拿馬翡翠莊園藝伎」（售價280元，體驗價220元）及「哥倫比亞湖鏡莊園藝伎」（售價220元），透過不同產區不同的處理手法，提供消費者更多不同的精品體驗。

▲慶祝OPEN小將15週年，7-ELEVEN與HELLO KITTY聯名合作，推出聯名設計杯與杯套。（圖／統一超商提供）

同時為了慶祝OPEN小將15週年，特地邀請HELLO KITTY聯名合作，繼上半年推出聯名食飲與生活用品大獲好評之後，即日起再與CITY CAFE合作聯名設計杯與杯套，共2款可供粉絲蒐集。同場加映OPEN小將與HELLO KITTY夢幻樂園人氣手遊聯名企劃，即日起至9月24日止，專屬夢幻樂園建物及限量明星造型要贈送給粉絲。

▲全家便利商店近來與齊柏林基金會合作，推出4款台灣風景的「私品茶台灣膠捲杯」。（圖／業者提供）

而全家便利商店也在近來與齊柏林基金會合作，聯手推出台灣風景的2款「Let’s café咖啡珍藏套卡」、4款「私品茶台灣膠捲杯」，其中私品茶杯身以齊柏林導演攝影4大重點主題，分別是以雪山圈谷搭上慕特勒布山的「山」杯身、花蓮溪出海口的「海」杯身、龜山島為題的「海」杯身、台北盆地的「城市」杯身，預計吸引蒐集控的消費者收藏一波。

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