護理師好心分送整桶「免費蘋果」　卻收5800元亂丟垃圾罰單

Feeling disheartened.....the council has fined us £150 for “fly tipping” because we’ve been leaving free apples outside... 由 Lydia Farrell 發佈於 2020年8月23日 星期日

記者黃翊婷／綜合報導

現居英國倫敦的33歲護理師法雷爾日前在臉書PO出兩張照片感嘆，她將家中栽種的蘋果採下來，放在桶子裡供鄰居「免費拿取」，沒想到竟然收到一張150英鎊的罰單，理由是「非法傾倒廢物」。雖然事後伊令倫敦自治市相關單位已經撤銷罰單並道歉，但還是在網路上掀起一面倒的抨擊。

根據英國《Metro》報導，法雷爾（Lydia Farrell）坦言，收到罰單的當下真的非常沮喪，「我認為我是在做好事」，因為家中有一棵蘋果樹，她覺得果實掉下來沒人享用很浪費，於是主動採下來並放在桶子裡，外面還貼有「Free Eating Apples」，打算讓鄰居或是路人自由拿取、食用，結果卻令人失望，「我感到很遺憾，沒想到市議會會因為我做好事而罰錢。」

▲法雷爾免費送出自家種的蘋果，卻好心沒好報。（示意圖／記者蔡玟君攝，與本案無關）

原來，法雷爾收到的150英鎊（約新台幣5800元）罰單，是處罰她「非法傾倒廢物」。消息傳開之後，隨即掀起網友熱議，所有人都力挺法雷爾，大罵伊令倫敦自治市（London Borough of Ealing）相關單位只會管亂丟垃圾，而不關心更重大的校園毒品氾濫等事，況且免費送出可以吃的蘋果，對需要幫助的人或街友來說也是好事，不明為何得因此挨罰。

對此，伊令倫敦自治市議會發言人表示，事後與法雷爾聯繫並了解狀況後，已經取消罰款，雖然原本開罰的目的是希望確保市容整潔，沒想到因此造成市民困擾，真的感到很抱歉。而法雷爾接受道歉後也幫忙緩頰，表示自己還是會繼續提供免費的蘋果，歡迎有需要的人來拿取，甚至還打算加碼送上百香果，與更多人分享喜悅。