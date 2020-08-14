侯友宜推「新外商」3方合作計畫　上架超商外送平台最高補助2萬





▲新北市府整合外送平台、超商賣場，以串聯資源方式與民間業者跨域合作，並提供輔導費用，協助新北小型餐飲業轉變經營型態。（圖／經發局提供，下同）



記者羅婉庭／新北報導

後疫時期拚經濟，新北市府協助小型餐飲業與特色店家轉變經營型態。新北市推出「新外商」3方合作計畫，業者上架超商外送平台補助5千到2萬，14日舉行發布記者會。新北市長侯友宜會中表示，盼透過超商、業者、外送平台三方的資源整合，帶來更多商機。



侯友宜說，新冠肺炎疫情使得餐飲業及各產業都面臨很大的挑戰，同時改變了民眾的消費型態，因此，他在上半年就已指示經發局及相關單位，務必全力協助受衝擊的業者轉型，發展出更多元的通路與商機。

侯友宜指出，目前已有500多家業者加入拓展通路的行列，而市府團隊除協助上架，還會補助3千元至2萬元不等的輔導費用，歡迎新北業者踴躍加入，帶動經濟成長。



侯友宜表示，在零接觸經濟盛行的疫後時代，市府團隊為協助新北店家轉型，特別與外送平台和超商零售業者攜手合作；只要營業登記、設籍課稅在新北市，或在衛福部食藥署食品藥物業者登錄平台登錄的餐飲業者，就可以和foodpanda、foodomo、蝦皮等三家外送平台合作。

此外，市府團隊也媒合了統一、萊爾富兩大超商及全聯零售通路，盼透過三方合作促進經濟發展。

經發局補充，為鼓勵民眾多多消費、支持新北業者，市府團隊推出「外送消費王」及「外送消費滿額抽大獎」的活動，即日起至11月15日，利用foodpanda、foodomo、樂購蝦皮消費，消費次數最高的民眾可獲得5萬元的郵政禮金。

第2名與第3名分別可獲得1萬2千元和8千元郵政禮金；「外送消費滿額抽大獎」則是只要在合作的三個外送平台消費滿500元，就可分別抽100名的回饋消費抵用金。