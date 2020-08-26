　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

空氣瀰漫腥臭味！她驚見天花板「一片紅」...鮮血滴滿屋內嚇壞　網全看傻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼買房,中古屋,宿舍,屋齡,老房子,出租,租屋,水費,電費,水表,電表,老公寓。（示意圖／PAKUTASO）

▲廣西女睡醒後，發現天花板在滴血。（示意圖／PAKUTASO）

記者邱茀濱／綜合報導

「我的天花板在滴紅色的液體，好像是血。」廣西柳州市一名梁姓女子今（26）日起床時，迷迷糊糊發現房間跟以往不同，而且空氣中還瀰漫著濃濃的腥臭味。當她發現時，立刻打電話報警，警方到場後發現，樓上的住戶其實已經身亡一段時間了。

綜合陸媒報導，梁女26日一大早起床後，突然聞到空氣中飄著一股腥臭味，爬起來時瞄到椅子和床頭多了一些暗紅色的印記，沒想到抬頭一看，驚見天花板除了一片印記外，還有紅色的液體不斷往下滴。

▲▼醒來發現天花板滴血，住戶嚇壞。（圖／翻攝微博）

▲醒來發現天花板滴血，住戶嚇壞。（圖／翻攝微博，下同）

她越想越不對勁，隨即拿起電話報警，「我的天花板在滴紅色的液體，好像是血。」警方8點左右到場，初步了解狀況就到2樓敲門，但都無人應門，只好聯絡住戶的家屬來開門。意外的是，警方進門發現，一名男子倒在臥室裡，並證實對方已經死了一段時間。

據悉，62歲的獨居男子平時除了有些頭痛外，沒有什麼其他嚴重的疾病，而且已經有10多天沒有和家人見面了。目前，男子死因仍待警方調查，暫時不排除兇殺的可能。

▲▼醒來發現天花板滴血，住戶嚇壞。（圖／翻攝微博）

網友看完案件簡直嚇瘋，留言指出「是我的話，那屋子我就不敢再住了！害怕」、「這是恐怖片的情節」、「血液流出來，是會凝固的，這滲到樓下的應該是屍液！！樓下的住戶心理陰影估計好久都過不了」、「建議去做一下心理輔導吧，這個陰影太大了」、「驚悚」、「臥槽這太嚇人了」。

▲▼醒來發現天花板滴血，住戶嚇壞。（圖／翻攝微博）

►地表最划算！氣炸鍋10780元➔2890元

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／高雄市宣布5地區27日停班停課
第9號颱風「梅莎」最快2天後生成！緊逼台灣北上　初估路徑出爐
T妹怒公開1家3口合照！嗆爆「殺人犯前男友」：希望從沒認識他
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

空氣瀰漫腥臭味！她驚見天花板「一片紅」...鮮血滴滿屋內嚇壞　網全看傻

抗微軟、蘋果　中國發表全新作業系統銀河麒麟V10　可適應5G兼容手機、平板

加入「天王嫂訓練營」釣金龜婿？　女子親自透露箇中秘密

今早「大拘捕16人」含2立法會議員！　港警稱元朗事件消息「歪曲」

辣女友KTV被摸屁股！他護愛「一拳超人」打死好兄弟…判入獄12年

美國防部長嗆「準備好對抗中國」　趙立堅：希望美方一些政客尊重事實

北京大媽IKEA角落蹲下！　站起來留「一攤黃水」...網友氣罵噁心

美軍U-2闖入解放軍演習禁飛區　大陸外交部：已向美方提出嚴正交涉！

南法新設台北辦事處　陸外交部：民進黨分裂圖謀不會得逞

送空姐女友名牌禮物　航空業男「七夕警局度過」後悔痛哭...高薪工作也丟了　

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

吃原型食物＋堅持每天運動1hr↑ 泡芙女半年甩贅肉變身翹臀辣媽

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！　「10個月前結束夫妻關係」：兒子還沒感覺

狗狗巧遇醫生驚喜撲過去「嗷嗚」　狂碎念...奴才傻眼：父女重逢？

外送員刷負評：歧視foodpanda　店家怒揭真相「已給很大的方便」

空氣瀰漫腥臭味！她驚見天花板「一片紅」...鮮血滴滿屋內嚇壞　網全看傻

抗微軟、蘋果　中國發表全新作業系統銀河麒麟V10　可適應5G兼容手機、平板

加入「天王嫂訓練營」釣金龜婿？　女子親自透露箇中秘密

今早「大拘捕16人」含2立法會議員！　港警稱元朗事件消息「歪曲」

辣女友KTV被摸屁股！他護愛「一拳超人」打死好兄弟…判入獄12年

美國防部長嗆「準備好對抗中國」　趙立堅：希望美方一些政客尊重事實

北京大媽IKEA角落蹲下！　站起來留「一攤黃水」...網友氣罵噁心

美軍U-2闖入解放軍演習禁飛區　大陸外交部：已向美方提出嚴正交涉！

南法新設台北辦事處　陸外交部：民進黨分裂圖謀不會得逞

送空姐女友名牌禮物　航空業男「七夕警局度過」後悔痛哭...高薪工作也丟了　

台鐵駕駛艙翹腳！他被拍遭懲處…淚訴辛酸：電死了孩子誰養

大霈「磨薑泥泡澡」去寒...排水孔塞住　媽崩潰：在浴缸煮飯嗎

成大醫院開刀房喋血！林光宇7刀猛刺護理師「判賠150萬」

英驚傳極度貧困婦女餓死兒身旁　慈善團體批政策不人道

低濃度臭氧「可殺新冠病毒」　日本實驗首度證實

快訊／高雄市政府宣布：5地區27日停班停課

快訊／今彩539頭獎3注中獎！各得800萬　獎落北市信義區、桃園、台中

解放軍青海、浙江朝南海試射「東風反艦飛彈」　美軍RC-135S偵察機現身

台中騎士被超車自摔　「沒撞任何車」卻被求償3成

黃捷控選務不公宣布退黨　時代力量：全力溝通盡力慰留

大陸熱門新聞

妻忍劇痛生下孩子！尪陪產看傻　冷眼提離婚：看見妳就噁心

求婚被拒丟臉！恐怖情人23刀捅死女友

送15件禮物全被女友丟掉！網一看：活該

男女垂降網紅瀑布受困　水柱沖整夜死亡

成人展出現「房思琪」情趣角色　廠商沒在怕

送空姐女友禮物！　航空業男「七夕警局度過」...高薪工作也丟了

咬牙買房卻遇建商惡性倒閉！30名住戶認栽搬進「沒窗沒電」廢墟爛尾樓

直擊「天池水怪」！ 當地人：千年精怪沒人看過真面目

5歲童被忘在校車　60度狂烤9小時

蹲路中央綁鞋帶　女遭貨車輾頭

白T男單穿內褲緊貼外牆！下秒20多樓墜下亡

新華社：離台最近福平鐵路將通車　

浙江隨機殺人「2死1傷」有台灣人！　背後無聲砍來

男友七夕忘記女友失望痛哭！外送員小哥突靠近

更多熱門

相關新聞

網傳「蘿蔔免費拔」遭搶收　主人崩潰

網傳「蘿蔔免費拔」遭搶收　主人崩潰

廣西柳州市近日謠傳有一片「幾千畝蘿蔔地」被徵收，蘿蔔可免費拔，遭市民瘋搶。該農戶表示，受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，蘿蔔成熟但尚未採摘，在2月25日起陸續有人來拔蘿蔔，害他損失20多萬人民幣（約新台幣86萬元）。警方目前正對網路散佈謠言者進行調查。

半夜曬衣服「冰箱滲出暗紅血」嚇歪

半夜曬衣服「冰箱滲出暗紅血」嚇歪

9歲女兒內褲沾血飄異味　媽得知真相嚇壞了

9歲女兒內褲沾血飄異味　媽得知真相嚇壞了

男大生入住酒店！醒來卻發現棉被「一灘黑血」

男大生入住酒店！醒來卻發現棉被「一灘黑血」

血漬床單！清潔劑一噴…3分鐘不見

血漬床單！清潔劑一噴…3分鐘不見

關鍵字：

廣西柳州血跡

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

劉在錫也認證的美…Jessi整形前照片曝光

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

吳宗憲「小女兒正臉照」曝光　高顏值驚艷網

巴威超危險並列今年風王　下個颱風何時來？彭啟明說話了

全台最大「我家牛排」在中和

鬼月逢九特別兇！2生肖必遵守1原則

即／致災豪雨最劇時間曝！轟大雷雨

T妹孩子的爸身分曝光「竟是14年刑期殺人犯」

林正英拍鬼片活不過50歲「生前3保命守則」曝光！

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

《驕女》連體嬰分割手術PTT爆討論

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家
楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

吃原型食物＋堅持每天運動1hr↑ 泡芙女半年甩贅肉變身翹臀辣媽

吃原型食物＋堅持每天運動1hr↑ 泡芙女半年甩贅肉變身翹臀辣媽

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面