空氣瀰漫腥臭味！她驚見天花板「一片紅」...鮮血滴滿屋內嚇壞　網全看傻

▲廣西女睡醒後，發現天花板在滴血。（示意圖／PAKUTASO）



記者邱茀濱／綜合報導

「我的天花板在滴紅色的液體，好像是血。」廣西柳州市一名梁姓女子今（26）日起床時，迷迷糊糊發現房間跟以往不同，而且空氣中還瀰漫著濃濃的腥臭味。當她發現時，立刻打電話報警，警方到場後發現，樓上的住戶其實已經身亡一段時間了。

綜合陸媒報導，梁女26日一大早起床後，突然聞到空氣中飄著一股腥臭味，爬起來時瞄到椅子和床頭多了一些暗紅色的印記，沒想到抬頭一看，驚見天花板除了一片印記外，還有紅色的液體不斷往下滴。

▲醒來發現天花板滴血，住戶嚇壞。（圖／翻攝微博，下同）



她越想越不對勁，隨即拿起電話報警，「我的天花板在滴紅色的液體，好像是血。」警方8點左右到場，初步了解狀況就到2樓敲門，但都無人應門，只好聯絡住戶的家屬來開門。意外的是，警方進門發現，一名男子倒在臥室裡，並證實對方已經死了一段時間。

據悉，62歲的獨居男子平時除了有些頭痛外，沒有什麼其他嚴重的疾病，而且已經有10多天沒有和家人見面了。目前，男子死因仍待警方調查，暫時不排除兇殺的可能。

網友看完案件簡直嚇瘋，留言指出「是我的話，那屋子我就不敢再住了！害怕」、「這是恐怖片的情節」、「血液流出來，是會凝固的，這滲到樓下的應該是屍液！！樓下的住戶心理陰影估計好久都過不了」、「建議去做一下心理輔導吧，這個陰影太大了」、「驚悚」、「臥槽這太嚇人了」。

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